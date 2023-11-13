https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

Расплата за границей: как снимать деньги, с какими картами и валютой ехать

Расплата за границей: как снимать деньги, с какими картами и валютой ехать - РИА Новости, 13.11.2023

Расплата за границей: как снимать деньги, с какими картами и валютой ехать

Недавно еще несколько банков, выпускавших карты UnionPay, попали под санкции. Стран, где действует платежная система "Мир", немного. А впереди новогодние... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:40

туризм

туризм

туристы

актуальное - туризм

проблемы - туризм

турция

армения

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900911945_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_c6b260a6c0cff97a43f055b568b1e595.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Недавно еще несколько банков, выпускавших карты UnionPay, попали под санкции. Стран, где действует платежная система "Мир", немного. А впереди новогодние праздники, и многие планируют поездки за границу. О том, обязательно ли путешествовать с пачкой наличных, что лучше брать с собой — доллары, евро или другую валюту и какие способы оплаты доступны за рубежом, — в материале РИА Новости.В обход санкций"Можно сделать перевод на российскую карту. Я Wi-Fi подключу. Платите, как вам удобно", — предлагает в Кемере продавец, представившийся Яшей. На стене его магазинчика — большая табличка с номером карты.Турция еще в 2022-м перестала работать с системой "Мир", но для путешественников быстро сориентировались. Платить онлайн можно почти везде: в магазинах, экскурсионных бюро. Рядом с лавкой Яши — пара аптек, они заполнены русскоязычными покупателями. Многие открывают приложения банков в телефоне, а не кошельки.Сотрудница туристического агентства, предлагающего экскурсии, предупреждает: "Можно онлайн, но курс будет похуже примерно на десять процентов. Что поделать, услуги банка".Кроме того, в Турции с помощью сервиса SigmaPay в некоторых отелях и торговых точках можно оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП), причем картами любых российских банков.В Египте наш "пластик" также не принимают. Но и там есть возможность безналичной оплаты. Занятые в туротрасли и смежных сферах оформляют через родственников или знакомых карты российских банков."В Таиланде рубли не берут, наши карты не работают. С собой в поездку лучше брать доллары. Один из вариантов — обналичить деньги. Это делают через гида принимающей компании. Так, клиенты Let's Fly могут перевести необходимую сумму на российскую карту по курсу ЦБ плюс один процент и получить от гида наличные", — говорят эксперты "Слетать.ру" и туроператора Let's Fly. На Мальдивах на островах-курортах предлагают оплату с помощью QR-кода, размещенного на специальных стойках.Интересный способ помощи российским туристам нашли на Шри-Ланке. "Во время отпуска у нас закончились наличные, но без денег мы не остались. Через телефон переводили средства на карты Сбера или Тинькофф-банка, а в пункте продажи экскурсий нам выдавали местную валюту", — рассказывает туристка Наталья Леонова. По ее словам, курс был нормальный."Можно воспользоваться системами перевода "Золотая корона", Moneygram, Western Union. Для этого нужно подойти с паспортом в отделения выбранного сервиса и получить наличные за вычетом комиссии, — объясняет визовый и тревел-эксперт Дмитрий Волков. — Минусы: есть ограничения по сумме переводов, а также не все сервисы функционируют в России. Работающий — "Золотая корона".По миру с "Миром""Карты "Мир" частично или полностью действуют в разных странах СНГ, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Например, в Армении очень редко бывают сложности с оплатой и снятием денег, в Белоруссии ее принимают повсеместно, в Казахстане и Таджикистане часть банков работает с этой платежной системой"."В Армении спокойно можно пользоваться "Миром". Не было никаких проблем с оплатой в магазинах и кафе. Есть обменники с выгодными курсами, но я снимал драмы в банкомате ВТБ с карты Сбербанка: комиссия 150 рублей, — вспоминает путешественник Роман Константинов. — Отделений банка и банкоматов по Еревану очень много, есть круглосуточные".Единственное ограничение, по словам туриста, в том, что можно было снимать сумму, кратную четырем. То есть четыре тысячи, восемь и так далее. "Возможно, это связано с числом банкнот определенного номинала. Самая расхожая — тысяча драм, это примерно 250 рублей по нынешнему курсу. Поэтому несколько раз снимал по восемь и 12 тысяч драм, это две и три тысячи рублей", — объясняет он."Почти без ограничений можно воспользоваться картами "Мир" в Абхазии, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, на Кубе и в Венесуэле, — перечисляет управляющий дополнительным офисом "Аэрокосмический" Санкт-Петербургского филиала ПАО "РосДорБанк" Владимир Торопов. — Ограниченное действие заявлено во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии и Казахстане".По словам блогера и путешественницы Екатерины Гринс, с этого года карты "Мир" работают на Кубе. "Правда, оплата покупок и услуг через терминалы полностью отсутствует, есть функция снятия наличных через банкоматы, но по крайне невыгодному курсу, — уточняет она. — В Венесуэле возможна оплата лишь в части магазинов одного из курортных островов"."В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимают. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств", —рассказывал директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.Китайский "пластик"С UnionPay, с одной стороны, проще: карты этой платежной системы принимают во многих странах, но есть нюансы. Важно, чтобы "пластик" был выпущен российским банком, не находящимся под санкциями. А таких все меньше. В начале ноября за границей перестали работать карты "Русского Стандарта", Почта Банка и ВБРР.Пока принимают к оплате "пластик" Россельхозбанка, Газпромбанка и Примсоцбанка."Действительно, UnionPay поддерживают банки и банкоматы в 181 стране мира. В их числе Россия, США, многие европейские и азиатские страны, — говорит управляющий партнер и основатель компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова. — Но в реальности платежная система работает нестабильно. Периодически в одном и том же месте у некоторых туристов карты принимают, а у других — нет"."Например, нередки случаи, когда при аренде автомобиля в Европе воспользоваться UnionPay не получается", — говорит Майя Котляр. Наиболее распространена эта система в странах Азии, Персидского залива. "Есть некоторые государства Африки, Америки, где такой "пластик" принимают, но я рекомендую брать с собой наличные, особенно в Африку", — отмечает Котляр.По ее словам, большим спросом пользуются кобейджинговые карты "Мир" и UnionPay, ведь транзакции обрабатывает то одна, то другая платежная система, то есть больше шансов, что все получится."Сейчас много предложений о выпуске виртуальных карт в зарубежных банках. Стоимость — 20-70 тысяч рублей, но тут вопрос безопасности, — предупреждает Котляр. — Такие карты могут чаще блокировать, так как нет должной идентификации держателя". Однако, считает она, услуга в целом хорошая. Ее предоставляют, например, банки Казахстана, Таджикистана, Турции.Доллары, евро или юаниОднако наличные все-таки стоит взять."Например, на Кубу лучше ехать с долларами, а не с евро. У них курс один к одному", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Аналогично и с Египтом. "С собой выгоднее взять доллары, так как они и евро в стране часто приравниваются друг к другу", — советуют эксперты "Слетать.ру" и туроператора Let's Fly.На Мальдивах на островах-курортах повсеместно принимают доллары. В этой валюте, как правило, представлены и цены на товары и услуги. Не требуется даже покупать местные руфии.В ОАЭ стоит везти доллары или евро, в аэропорту деньги лучше не менять, курс не очень выгодный.В Малайзии и Индии есть нюансы. "Лучше брать доллары, но только обязательно нового образца (с магнитной полосой), — подчеркивают в "Слетать.ру". — Старые к обмену не принимают или берут по крайне низкому курсу. Валюту стоит взять только в крупных купюрах номиналом 100 и 50 долларов. Мелкие будут обменивать невыгодно".Проще всего — с Китаем: местную валюту покупаем в России. "В КНР лучше везти наличные юани, если у вас нет иностранной карты, которую привязывают в "Вичате", чтобы расплачиваться по телефону, — объясняет туристка Ольга Фей. — Купить китайские деньги можно во многих российских банках. Это выгоднее, чем везти доллары или уж тем более евро, а потом менять их еще и там".Правда, она предупреждает: продавцы при виде купюр будут делать круглые глаза, потому что сдачи у многих нет. Оплата смартфоном в последнее время настолько распространена, что китайцы подзабыли, как выглядят наличные.Перед поездкой стоит узнать о банковской системе страны. Если официальная валюта — евро, то лучше брать собой именно их, чтобы не терять на курсе. То же самое с долларами. Но если Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, то туда — с рублями.Стоит помнить об ограничениях: беспошлинно вывозить наличными можно не более десяти тысяч долларов на человека или эквивалент в другой валюте, рассчитываемый по курсу ЦБ на день выезда из России.

https://ria.ru/20231030/malayziya-1905717452.html

турция

армения

таиланд

оаэ

мальдивы

европа

юго-восточная азия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, актуальное - туризм, проблемы - туризм, турция, армения, центральный банк рф (цб рф), mastercard, inc., сбер, visa, inc., таиланд, оаэ, мальдивы, снг, европа, деньги, юго-восточная азия, китай, наличные деньги