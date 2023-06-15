https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж

Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж - РИА Новости, 15.06.2023

Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж

В популярной у россиян Турции теперь можно рассчитываться отечественными картами и через СБП. Правда, не везде. А платежная система "Мир" к декабрю должна... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:00

2023-06-15T08:00

2023-06-15T08:12

туризм

туризм

банковские карты

деньги

турция

египет

банки

актуальное - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В популярной у россиян Турции теперь можно рассчитываться отечественными картами и через СБП. Правда, не везде. А платежная система "Мир" к декабрю должна появиться в Мьянме — тоже интересной для путешественников стране. Какую валюту везти, где обменивать доллары и евро, выручит ли UnionPay, или лучше надеяться только на наличные — в материале РИА Новости.Счет закрытВ прошлом году россияне потеряли возможность расплачиваться за рубежом картами Visa, Mastercard и теперь должны заранее покупать наличные, обзаводиться правильным "пластиком" и вникать в тонкости онлайн-переводов. Причем ситуация все время меняется: кредитные учреждения ужесточают требования.Так, на прошлой неделе российские клиенты турецкого DenizBank заявили о списании средств и закрытии валютных счетов. Позже деньги в банке начали возвращать, сославшись на техническую ошибку при работе с неактивными счетами нерезидентов.В Европе россияне жаловались на ограничения операций по счетам в банке Revolut, зарегистрированном в Литве. От них потребовали предъявить продленный вид на жительство или рабочую визу.Зато теперь в Турции с помощью сервиса SigmaPay в некоторых отелях и торговых точках можно оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП), причем картами любых российских банков.Рубли подходят в Абхазии"В Абхазию едем с наличными рублями и картами "Мир", их принимают везде. Через банковские приложения можно перевести средства с одной карты на другую", — рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Также легко снимать деньги в партнерских банкоматах, только надо учитывать дневной лимит и комиссию, добавляет руководитель департамента продвижения, рекламы и маркетинга "Веди Групп" Наталия Лазарева.Для туристов, отправляющихся в другие страны, есть универсальный совет: берите наличку и несколько видов "пластика", в том числе Visa и Mastercard, выпущенные не в России, рекомендует гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.По прилете можно будет обменять купюры на местную валюту. "Так выгоднее рассчитываться во всех странах", — говорит гендиректор Spaсе Travel и вице-президент ATOР по выездному туризму Артур Мурадян. Везти наличные в большинство стран лучше в долларах: как правило, выиграете при конвертации. Исключение — Турция, там разумнее обменивать евро на лиры, отмечает эксперт.Ресепшен — не обменник в ТурцииВ этом государстве с осени прошлого года формально не работают карты "Мир", но, по словам Лазаревой, некоторым туристам все же удается расплачиваться ими в отелях, магазинах и ресторанах.Во многих торговых точках принимают российский "пластик" UnionPay, но не весь — только неподсанкционных банков."В некоторых туристических местах разрешают рассчитаться долларами, но сдачу могут выдать в местной валюте", — рассказывает Домостроева. Еще одна особенность: в стране запрещено менять деньги на ресепшене гостиниц, добавляет она. Кроме того, покупать лиры в аэропорту дороже, чем в банке.В некоторых обменниках можно приобрести местную валюту за рубли, правда, курс будет невыгодный: переплатить придется до 20 процентов.Проживающая в Анталье журналист Наталья Афанасьева все же советует ехать не с картами, а с долларами или евро — так выгоднее, потому что лира падает, а курс меняется каждый день.Еще одним лайфхаком делится живущий в Аланье Александр Рычков: приобрести лиры за рубли можно через платежную систему "Золотая корона" — наличными или на карту местного банка. "В почтовых отделениях и некоторых обменниках можно получить в лирах сумму, отправленную в рублях через приложение этой системы", — поясняет он.Лимит для таких переводов — 600 тысяч рублей в месяц. Важно: деньги могут поступать только со счета неподсанкционного кредитного учреждения. Этой системой можно воспользоваться в 14 странах.Дорогой перевод в ЕгиптеВ эту страну лучше приезжать с наличными долларами, но расплачиваться за покупки выгоднее в фунтах. "Идеальный вариант — обменивать в аэропорту, там один из самых хороших курсов, — говорит Лазарева. — Валюту можно поменять на ресепшене в отеле или в офисах банков, но там это менее выгодно".Евро везти не стоит, поскольку здесь курс считают в долларах в соотношении один к одному, хотя в реальности европейская валюта дороже, рассказывает руководитель турагентства Cleotours в Шарм-эш-Шейхе Наталья Наги.Карты "Мир" не работают, но иногда проходят платежи с "пластика" UnionPay, выпущенного в России. Оплата через Visa и Mastercard иностранных банков проходит везде.Наличные рубли нигде не принимают, но есть нюанс: местные жители, работающие с туристами, — гиды, продавцы в лавках — подстраиваются под современные реалии и идут гостям навстречу, принимая рублевые онлайн-переводы на карту российского банка, рассказывает Наки. Курс обмена невыгодный: к стоимости доллара по курсу ЦБ России местные прибавляют еще несколько рублей.В ОАЭ и Грузию — с наличнымиВ Грузию эксперты рекомендуют летать с наличными долларами и евро, а уже там менять их на лари. Выгоднее — в обменниках, курс в банке, как правило, хуже, а самый неприятный — в аэропорту, отмечает гид Елена Гладышева-Топуридзе. "Там можно разве что приобрести небольшую сумму, необходимую для расчетов за первую поездку в такси", — уточняет она.В некоторых обменниках принимают рубли, но курс плохой: покупать дорого, продать можно только очень дешево. Российские карты в стране не используются.В ОАЭ карта "Мир" также не работает, UnionPay и кобейджинговым "пластиком", сочетающим несколько платежных систем, оплатить товары можно не в каждом магазине. Потому эксперты советуют везти наличку в европейской и американской валюте. Ее можно обменять на дирхамы как в многочисленных обменниках (наиболее выгодный вариант), так и на ресепшене гостиниц. В аэропорту — самый плохой курс, предупреждает Домостроева.Все расчеты в ОАЭ проводят только в дирхамах, но туристический налог или депозиты в отеле берут в долларах, добавляет Лазарева.Без местных денег на Мальдивы"На Мальдивы берем с собой только доллары, на местные деньги их можно не менять. За услуги в отеле — спа, няни, проживание, трансферы и экскурсии — туристы платят в американской валюте. В кафе и магазинах цены указаны в руфиях, но рассчитываться можно долларами. Сдачу дадут местными деньгами, причем по незаниженному курсу", — рассказывает Лазарева.Карты "Мир" и UnionPay, выданные отечественными банками, на островах бесполезны. Хотя "пластик", выпущенный иностранными кредитными организациями, позволяет рассчитаться за покупки. В банкомате с него можно снять только руфии, добавляет эксперт. При выезде из страны обменять их на доллары будет сложно без чека о покупке местной валюты.Баты в обменниках в ТаиландеВ Таиланд лучше ехать с долларами, евро по стоимости почти приравнены к этой валюте, говорит Лазарева. Карты "Мир" не работают, зато UnionPay принимают везде. "В банкомате можно снять только местные деньги, но потери на конвертации достигают пяти процентов от суммы", — уточняет она. В аэропорту менять наличные невыгодно, лучше — в обменниках в городе. Еще важно, чтобы доллары были чистыми, целыми и нестарыми, иначе придется заплатить комиссию, рассказывают туристы. Кроме того, в некоторых заведениях собственники разрешают платить в рублях.Тайный "Мир"С картами российской платежной системы "Мир" по-прежнему все непросто. На официальном сайте больше нет списка стран, где россияне могут расплачиваться таким "пластиком". По словам экспертов, кредитные учреждения некоторых государств опасаются санкций и, принимая отечественные карты, избегают публичных обсуждений этой темы.Так что в популярных у российских туристов странах можно экспериментировать — пробовать расплатиться картой "Мир", но иметь и наличку.Среди тех, кто открыто заявил о сотрудничестве с российской системой, — Куба. В марте по карте банкоматы уже выдавали наличные, а вскоре ею можно будет расплачиваться за товары и услуги. Также "Мир" принимают в Белоруссии, в Армении, часть банков в Таджикистане и Казахстане, один — во Вьетнаме, перечисляет Майя Котляр. "Туристы нашли несколько банкоматов даже на Кипре", — добавляет она.Многие страны рассматривают подключение к отечественной системе. Так, глава ЦБ Мьянмы Тан Тан Све сообщил, что его страна начнет принимать "Мир" к декабрю 2023-го. Изучает возможность сотрудничества Индия. Над внедрением карт работают на Маврикии, в Венесуэле, этот вопрос обсуждают и в Египте.

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

https://ria.ru/20230608/plyazh-1876882635.html

https://ria.ru/20230609/bank-1877304391.html

https://ria.ru/20230613/egipet-1877804328.html

https://ria.ru/20230614/turist-1878117381.html

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

https://ria.ru/20230602/tailand-1875766713.html

https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html

https://ria.ru/20230613/turtsiya-1877838754.html

турция

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, банковские карты, деньги, турция, египет, банки, актуальное - туризм, visa, inc., mastercard, inc., центральный банк рф (цб рф), экономика