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Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки - РИА Новости, 02.11.2023
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17:36 02.11.2023 (обновлено: 19:52 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки - РИА Новости, 02.11.2023
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки
Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:36
2023-11-02T19:52
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур. Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html
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экономика, сша, оаэ, китай, абсолют банк, почта банк, всероссийский банк развития регионов
Экономика, США, ОАЭ, Китай, Абсолют Банк, Почта банк, Всероссийский банк развития регионов
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки

Минфин США ввел санкции против нескольких российских банков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкомат открывшегося отделения "Почты России"
Банкомат открывшегося отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Банкомат открывшегося отделения "Почты России". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина.
Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур.
Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
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ЭкономикаСШАОАЭКитайАбсолют БанкПочта банкВсероссийский банк развития регионов
 
 
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