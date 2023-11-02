https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html

Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки

Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки - РИА Новости, 02.11.2023

Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки

Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:36

2023-11-02T17:36

2023-11-02T19:52

экономика

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оаэ

китай

абсолют банк

почта банк

всероссийский банк развития регионов

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур. Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

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оаэ

китай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, оаэ, китай, абсолют банк, почта банк, всероссийский банк развития регионов