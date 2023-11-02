https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки - РИА Новости, 02.11.2023
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки
Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:36
2023-11-02T17:36
2023-11-02T19:52
экономика
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китай
абсолют банк
почта банк
всероссийский банк развития регионов
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур. Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, оаэ, китай, абсолют банк, почта банк, всероссийский банк развития регионов
Экономика, США, ОАЭ, Китай, Абсолют Банк, Почта банк, Всероссийский банк развития регионов
Новые санкции США затронули некоторые крупные российские банки
Минфин США ввел санкции против нескольких российских банков