В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах
Въезд в Финляндию на велосипедах из России запретили из-за беженцев
© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное"
Граница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное". Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Финские пограничники запретили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за иностранных беженцев, сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
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"Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", — подчеркнул он.
По словам Луккари, когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому с четверга въезд на этом транспорте запретили, отметил он.
По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в стране убежище. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.
О решении Финляндии закрыть въезд на велосипедах на трех пропускных пунктах стало известно накануне. Ранее сегодня Пограничная охрана сообщила о возросшем числе людей из третьих стран, прибывающих из России без виз и документов и запрашивающих убежище. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015-го — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.
Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.
КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.