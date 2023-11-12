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В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах - РИА Новости, 12.11.2023
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18:34 12.11.2023 (обновлено: 19:46 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/vezd-1908996816.html
В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах
В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах - РИА Новости, 12.11.2023
В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах
Финские пограничники запретили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за иностранных беженцев, сообщил заместитель командующего... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:34
2023-11-12T19:46
финляндия
евросоюз
санкции в отношении россии
африка
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Финские пограничники запретили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за иностранных беженцев, сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация Yle.&quot;Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление&quot;, — подчеркнул он.По словам Луккари, когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому с четверга въезд на этом транспорте запретили, отметил он.По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в стране убежище. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.О решении Финляндии закрыть въезд на велосипедах на трех пропускных пунктах стало известно накануне. Ранее сегодня Пограничная охрана сообщила о возросшем числе людей из третьих стран, прибывающих из России без виз и документов и запрашивающих убежище. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015-го — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.
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финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, африка, россия
Финляндия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Африка, Россия
В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах

Въезд в Финляндию на велосипедах из России запретили из-за беженцев

© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное"
Граница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Брусничное - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Игорь Петров
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Граница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Финские пограничники запретили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за иностранных беженцев, сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
«

"Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", — подчеркнул он.

По словам Луккари, когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому с четверга въезд на этом транспорте запретили, отметил он.
По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в стране убежище. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.
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Вчера, 11:20
О решении Финляндии закрыть въезд на велосипедах на трех пропускных пунктах стало известно накануне. Ранее сегодня Пограничная охрана сообщила о возросшем числе людей из третьих стран, прибывающих из России без виз и документов и запрашивающих убежище. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015-го — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.
Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.
КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.
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