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Позвони Эрдогану. В Киеве обратились к фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 12.11.2023
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21:28 12.11.2023 (обновлено: 21:50 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/ukraina-1909017449.html
Позвони Эрдогану. В Киеве обратились к фон дер Ляйен из-за слов об Украине
Позвони Эрдогану. В Киеве обратились к фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 12.11.2023
Позвони Эрдогану. В Киеве обратились к фон дер Ляйен из-за слов об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит в заблуждение украинскую общественность, заявляя о скором членстве Киева в ЕС, заявил бывший генпрокурор... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T21:28
2023-11-12T21:50
политика
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит в заблуждение украинскую общественность, заявляя о скором членстве Киева в ЕС, заявил бывший генпрокурор республики Святослав Пискун YouTube-каналу "Александр Шелест"*."Мы не можем вести переговоры о вступлении в Евросоюз, если Польша не пропускает наше зерно. Это же смешно. Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой? Хотелось бы узнать. &lt;…&gt; Когда нам говорят, что мы готовы к переговорам, хочется сказать — позвоните (президенту Турции Реджепу. — Прим. ред.) Эрдогану и спросите: "Скажи мне, дорогой, как твои переговоры по Евросоюзу продвигаются 30 лет? Не надоело вам там разговаривать?" — сыронизировал он.Как отметил Пискун, даже страну-члена НАТО не пускают в объединение, а это означает, что Украину тем более не собираются присоединять к блоку европейских государств.Фон дер Ляйен утром 4 ноября совершила визит в Киев, где обсудила путь вступления Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве республики в объединении. Глава ЕК заявила, что фактические сроки вступления Украины зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами блока.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
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политика, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, нато
Политика, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Позвони Эрдогану. В Киеве обратились к фон дер Ляйен из-за слов об Украине

Экс-генпрокурор Украины: фон дер Ляйен обманула Киев по вопросу членства в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит в заблуждение украинскую общественность, заявляя о скором членстве Киева в ЕС, заявил бывший генпрокурор республики Святослав Пискун YouTube-каналу "Александр Шелест"*.
«
"Мы не можем вести переговоры о вступлении в Евросоюз, если Польша не пропускает наше зерно. Это же смешно. Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой? Хотелось бы узнать. <…> Когда нам говорят, что мы готовы к переговорам, хочется сказать — позвоните (президенту Турции Реджепу. — Прим. ред.) Эрдогану и спросите: "Скажи мне, дорогой, как твои переговоры по Евросоюзу продвигаются 30 лет? Не надоело вам там разговаривать?" — сыронизировал он.
Как отметил Пискун, даже страну-члена НАТО не пускают в объединение, а это означает, что Украину тем более не собираются присоединять к блоку европейских государств.
Фон дер Ляйен утром 4 ноября совершила визит в Киев, где обсудила путь вступления Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве республики в объединении. Глава ЕК заявила, что фактические сроки вступления Украины зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами блока.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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ПолитикаУкраинаКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
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