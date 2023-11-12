https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html

"Под ударом": в ЕС пришли в ужас из-за новой угрозы со стороны Украины

"Под ударом": в ЕС пришли в ужас из-за новой угрозы со стороны Украины - РИА Новости, 12.11.2023

"Под ударом": в ЕС пришли в ужас из-за новой угрозы со стороны Украины

Европейские фермеры страшатся вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, об этом пишет французская газета... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T03:05

2023-11-12T03:05

2023-11-12T03:06

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Европейские фермеры страшатся вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, об этом пишет французская газета L’Opinion."Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли", — говорится в материале издания.Европейским странам придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта, что не только потребует больших финансовых вливаний, но и увеличит выпуск украинской продукции, вынудив европейских фермеров сократить производство на 20 процентов, пишет издание."Возникнет двухскоростная сельскохозяйственная Европа, в которой исторические игроки будут бездействовать, а Украина — взрывать счетчики производства. Центр тяжести сельского хозяйства радикально сместится на восток", — говорится в публикации.Как пишет газета, регулирование сельскохозяйственной отрасли является интегрированной политикой ЕС, что заставит перераспределить фонды, размер которых практически не меняется, в пользу большей по площади Украины."На Украине 44 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. В полтора раза больше, чем во Франции, обладающей самой большой сельскохозяйственной площадью в Европе. В три раза больше, чем в Польше", — напоминает издание.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908908604.html

https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европа, франция