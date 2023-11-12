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Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США - РИА Новости, 12.11.2023
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12:44 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США - РИА Новости, 12.11.2023
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США
Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:44
2023-11-12T12:44
политика
в мире
украина
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
валерий залужный
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times.&quot;Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками &quot;тупика&quot; – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая&quot;, — говорится в материале.Журналист назвал провал Украины одним из козырей китайского лидера против президента США в ходе их переговоров о ситуациях на Украине и на Ближнем Востоке.Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и ИраномГлавком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html
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политика, в мире, украина, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, валерий залужный, politico, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Валерий Залужный, Politico, Вооруженные силы Украины
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США

AT: Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином провалами ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г. - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times.
«

"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — говорится в материале.

Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Вчера, 09:24
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Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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