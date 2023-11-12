https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html

Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США

Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США - РИА Новости, 12.11.2023

Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США

Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:44

2023-11-12T12:44

2023-11-12T12:44

политика

в мире

украина

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

валерий залужный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_2a16f313ab370e7005fe86ee617e6abe.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times."Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — говорится в материале.Журналист назвал провал Украины одним из козырей китайского лидера против президента США в ходе их переговоров о ситуациях на Украине и на Ближнем Востоке.Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и ИраномГлавком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

https://ria.ru/20231112/situatsiya-1908944235.html

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, валерий залужный, politico, вооруженные силы украины