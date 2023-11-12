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Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США - РИА Новости, 12.11.2023
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США
Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:44
2023-11-12T12:44
2023-11-12T12:44
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украина серьезно подставила президента США Джо Байдена перед встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times."Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — говорится в материале.Журналист назвал провал Украины одним из козырей китайского лидера против президента США в ходе их переговоров о ситуациях на Украине и на Ближнем Востоке.Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и ИраномГлавком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html
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Политика, В мире, Украина, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Валерий Залужный, Politico, Вооруженные силы Украины
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США
AT: Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином провалами ВСУ