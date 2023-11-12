https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html

В Совфеде назвали США главными организаторами ЧП на "Северных потоках"

В Совфеде назвали США главными организаторами ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.11.2023

В Совфеде назвали США главными организаторами ЧП на "Северных потоках"

Участие украинского полковника Романа Червинского в подрыве "Северных потоков" вполне возможно, но главными организаторами и исполнителями остаются США, так... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:13

2023-11-12T12:13

2023-11-12T12:13

сергей цеков

россия

сша

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Участие украинского полковника Романа Червинского в подрыве "Северных потоков" вполне возможно, но главными организаторами и исполнителями остаются США, так Вашингтон пытается сбросить с себя ответственность, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному. "Что касается участия Червинского в ситуации по "Северным потокам", оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва "Северных потоков". Главными руководителями и исполнителями являются США, Англия и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того", - сказал Цеков. Он отметил, что США просто пытаются переложить свою вину на кого-то. "А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное (в этой ситуации - ред.), потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то - это характерно для США", - подчеркнул парламентарий. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток " Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20230927/gaz-1898920601.html

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

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Влада Копылова

сергей цеков, россия, сша, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"