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Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна - РИА Новости, 12.11.2023
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02:36 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/shatdaun-1908920551.html
Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна
Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна - РИА Новости, 12.11.2023
Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна
Законопроект спикера палаты представителей США Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ - несерьезная инициатива и вызовет лишь... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T02:36
2023-11-12T02:36
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект спикера палаты представителей США Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ - несерьезная инициатива и вызовет лишь хаос, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее Джонсон представил двухэтапный закон, призванный предотвратить шатдаун. Согласно документу, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине. Fox News писал, что палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник. Представитель Белого дома сочла предложение Джонсона "рецептом для еще большего хаоса" среди республиканцев. "Республиканцы в палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое резкой критике членами обеих партий", - говорится в заявлении Жан-Пьер, которое обнародовал Белый дом. Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна. Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.
https://ria.ru/20231001/ugroza-1899788466.html
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сша, израиль, украина, карин жан-пьер, майк джонсон, джо байден, в мире
США, Израиль, Украина, Карин Жан-Пьер, Майк Джонсон, Джо Байден, В мире
Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна

Белый дом: план спикера конгресса по борьбе с шатдауном вызовет хаос в стране

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект спикера палаты представителей США Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ - несерьезная инициатива и вызовет лишь хаос, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее Джонсон представил двухэтапный закон, призванный предотвратить шатдаун. Согласно документу, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине. Fox News писал, что палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник.
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Представитель Белого дома сочла предложение Джонсона "рецептом для еще большего хаоса" среди республиканцев.
"Республиканцы в палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое резкой критике членами обеих партий", - говорится в заявлении Жан-Пьер, которое обнародовал Белый дом.
Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна.
Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.
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СШАИзраильУкраинаКарин Жан-ПьерМайк ДжонсонДжо БайденВ мире
 
 
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