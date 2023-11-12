Санкции против "Арктик СПГ 2" могут повредить энергорынкам, пишут СМИ
FT: санкции США против "Арктик СПГ 2" могут стать причиной сбоев на энергорынках
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Санкции США против российского проекта производства сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" могут вызвать сбои на глобальных энергетических рынках, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
Специалист по санкциям из юридической фирмы Mishcon de Reya Шайста Ахтар заявила газете, что санкции США могут в действительности заблокировать проект "Арктик СПГ 2" для западных покупателей.
Консалтинговая компания Enerhy Aspects заявила изданию, что исключает ожидаемый объем производства "Арктик СПГ 2" из своего моделирования спроса и предложения на следующий год, отметив, что санкции ужесточат рынок. Специалист по газу из Колумбийского университета США Анн-Софи Корбо указала, что если проект не начнет экспорт, как планировалось, в 2024 году, это будет "дольше удерживать рынки немного более напряженными". Аналитик в области СПГ в компании Rystad Energy Каушал Рамеш не исключил, что ориентированные на Запад инвесторы могут "попросить об исключениях с указанием сроков поэтапного сокращения", пишет издание.
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.