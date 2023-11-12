https://ria.ru/20231112/sammit-1908988708.html

Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране

Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране - РИА Новости, 12.11.2023

Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране

Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:19

2023-11-12T17:19

2023-11-12T17:37

в мире

иран

сша

китай

си цзиньпин

джейк салливан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско."Безусловно, вопрос ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет, будет на повестке, равно как и угрозы, которые несет Иран региональной стабильности…, силам США в регионе", - сказал Салливан.

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

иран

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, китай, си цзиньпин, джейк салливан, джо байден