Рейтинг@Mail.ru
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 12.11.2023 (обновлено: 17:37 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/sammit-1908988708.html
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране - РИА Новости, 12.11.2023
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране
Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:37
в мире
иран
сша
китай
си цзиньпин
джейк салливан
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_508:378:2290:1381_1920x0_80_0_0_a8f9c0791d672aeea4bbf7518d962899.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско."Безусловно, вопрос ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет, будет на повестке, равно как и угрозы, которые несет Иран региональной стабильности…, силам США в регионе", - сказал Салливан.
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
иран
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11465314d2e18f044abe861af91d8301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, китай, си цзиньпин, джейк салливан, джо байден
В мире, Иран, США, Китай, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Джо Байден
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране

Белый дом: Байден обсудит на саммите с Си Цзиньпином угрозы со стороны Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.
Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско.
«
"Безусловно, вопрос ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет, будет на повестке, равно как и угрозы, которые несет Иран региональной стабильности…, силам США в регионе", - сказал Салливан.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
10 ноября, 16:04
 
В миреИранСШАКитайСи ЦзиньпинДжейк СалливанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала