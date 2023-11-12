https://ria.ru/20231112/sammit-1908988708.html
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране - РИА Новости, 12.11.2023
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране
Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:37
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Угрозы со стороны Ирана, в том числе его ядерная программа, станут темой обсуждения лидеров США и Китая на предстоящем саммите в Сан-Франциско, сообщил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско."Безусловно, вопрос ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет, будет на повестке, равно как и угрозы, которые несет Иран региональной стабильности…, силам США в регионе", - сказал Салливан.
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, китай, си цзиньпин, джейк салливан, джо байден
В мире, Иран, США, Китай, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Джо Байден
Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином об Иране
Белый дом: Байден обсудит на саммите с Си Цзиньпином угрозы со стороны Ирана