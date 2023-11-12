https://ria.ru/20231112/ryba-1908108358.html

Не рыбный день. Новые пошлины дорого обойдутся потребителям

Не рыбный день. Новые пошлины дорого обойдутся потребителям - РИА Новости, 12.11.2023

Не рыбный день. Новые пошлины дорого обойдутся потребителям

Постановление правительства от 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это скажется на рыболовном промысле, и... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:12

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Постановление правительства от 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это скажется на рыболовном промысле, и рыба подорожает, в том числе социально значимая — селедка, мойва, сардина. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины.Без солярки не уплывешьТариф повысили для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Но это ударило и по рыболовному промыслу. Дело в том, что суда в рейсе заправляются на ходу. Особенно это важно во время путин — сезонных миграций на нерест. Так, во время охотоморской минтаевой путины в январе — апреле добывают около миллиона тонн рыбы. И топливо подвозят прямо туда. В основном промышляют в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, однако они не относятся к таможенной территории страны. И теперь судовое топливо с массовой долей серы не более одного процента обложили пошлиной. В результате отечественная морская заправка (бункеровка) подорожала на 50 тысяч рублей за тонну и стала невыгодной для рыболовов.По данным ВАРПЭ, в сентябре тонна топлива у российских бункеровщиков стоила 565-600 долларов. Основной конкурент, Республика Корея, продавала на 15% дороже (622-685 долларов). С октября отечественный ресурс обогнал южнокорейский на 65%. И по пути из удаленных районов Охотского, Берингова и Баренцева морей в российский порт рыбаки вынуждены обращаться к бункеровщикам из Южной Кореи, Японии, Норвегии. "Это ставит промысел за пределами национальных вод в зависимость от решений недружественных государств", — указывает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Китай тоже не лучшая альтернатива — логистическое плечо на два-три дня длиннее южнокорейского.Ловись, рыбкаНа ИЭЗ России, открытые воды Мирового океана и ИЭЗ иностранных государств приходится не менее 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов (95,6% национального вылова). По сведениям Росрыболовства, в прошлом году общий улов достиг 4,88 миллиона тонн. В ВАРПЭ отмечают: 95,5% добыто за пределами таможенной зоны. В нашей ИЭЗ — 3,86 миллиона тонн, в ИЭЗ других стран — 359 тысяч, в открытой части промысловых районов — 217 тысяч.По оценкам ВАРПЭ, из-за новой пошлины доля топлива в себестоимости увеличится с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем сильнее всего это скажется на социально значимой и наименее рентабельной рыбе: сельди, сардине, иваси, путассу и мойве.Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов отмечает, что горючее всегда сильно влияет на цены. Существенное подорожание может обернуться сокращением потребления рыбной продукции. Поэтому вопрос о заградительных пошлинах требует совместного рассмотрения экспертами Минсельхоза и представителей отрасли.В то же время доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Александр Арский полагает, что повышающие коэффициенты не окажут критического влияния. "В структуре себестоимости промыслового флота затраты на топливо — это 15-20%. А конкуренция не позволит спекулянтам взвинтить цены даже в краткосрочной перспективе", — говорит он. По его мнению, подорожание не превысит десяти процентов.Кому платитьПошлины так или иначе лягут на потребителя. На фоне общей инфляции, особенно в плодовоовощной продукции и мясе птицы, дополнительные расходы на рыбу, тем более традиционно считавшуюся недорогой, домохозяйствам совершенно ни к чему.Доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская объясняет, что хотя доля этого продукта в корзине всего 2,3%, по социологическим данным, более 70% россиян считают рыбу важным компонентом здорового питания и увеличивают ее потребление.К 19 июля добыча водных биоресурсов увеличилась на 3,8% относительно прошлого года — до 2,78 миллиона тонн."Спрос удовлетворяется как собственными силами, так и импортом. С первым и ранее были проблемы, а сейчас добавилась еще одна. Мотивы правительства понятны — надо пополнять госбюджет. Рыбодобывающие предприятия просто попали под общее повышение тарифов на заправку в море судов с бункеровочных танкеров. Траулеры месяцами находятся в море на промысле без захода в порты и пользуются морскими заправками. Сложнее всего компаниям, добывающим дешевые сорта рыбы, у которых норма прибыли меньше, спрос на такую рыбу небольшой и эластичный. Без сомнения, дальнейшее повышение цен ограничит слабоплатежеспособных покупателей — наиболее уязвимые группы населения", — указывает эксперт.Проблему можно решить выводом судового топлива из-под действия постановления или признанием российской ИЭЗ беспошлинной зоной для отечественных кораблей. Иначе рыболовецкому флоту придется довольствоваться иностранным горючим.

https://ria.ru/20210628/ryba-1737020554.html

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)