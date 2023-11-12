https://ria.ru/20231112/prosrochka-1908938922.html
Юрист рассказала, как добиться компенсации при покупке просрочки
Юрист рассказала, как добиться компенсации при покупке просрочки - РИА Новости, 12.11.2023
Юрист рассказала, как добиться компенсации при покупке просрочки
Россияне, которые отравились купленными просроченными продуктами, могут потребовать у магазина компенсацию лечения и морального вреда, сообщила РИА Новости член РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:10
2023-11-12T09:10
2023-11-12T09:10
еда
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне, которые отравились купленными просроченными продуктами, могут потребовать у магазина компенсацию лечения и морального вреда, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. "Держать на полках просрочку нельзя по закону (пункт 5 статьи 5 закона "О защите прав потребителей"). Продавец должен следить за сроками годности и вовремя убирать товары, если этот срок истёк. Чтобы магазин наказали за просроченный товар, его необязательно должны купить. Достаточно, чтобы кто-то заметил просрочку на полке: сняли на видео, пожаловались в Роспотребнадзор", - сказала юрист. Она отметила, что штрафы за продажу просроченного товара зависят от организационной формы. "Штраф магазину за просроченный товар выписывает суд - на основании обращений граждан и акта Роспотребнадзора. Обычно это происходит по жалобе покупателя: человек находит просрочку, идёт жаловаться в инспекцию, Роспотребнадзор присылает проверку, находит просрочку и составляет акт, акт уходит в суд. Там назначают штраф", - пояснила Тютюнникова. По ее данным, если покупатель отравился просроченными продуктами, продавцу может грозить и уголовная ответственность по статье 238 УК РФ, ответственность грозит тому, в чьи обязанности по договору или должностной инструкции входит отслеживание просрочки. "Если Вы приобрели просроченный товар, употребили и отравились, можно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу. Возможно у Вас есть свидетели, в присутствии которых Вы употребили просроченный продукт. Имея на руках справку от врача и результаты экспертизы, можно писать претензию в адрес продавца некачественного товара. В ней же вы укажете претензии и требования, ссылаясь на Закон о защите прав потребителя", - советует юрист. Она отметила, что если чеки не сохранились, то можно ссылаться на показания очевидцев. "В претензии сразу же указывается ожидаемая материальная компенсация (стоимость продукта, лечения и так далее). Моральный вред также учитывается. Ограничиться лучше суммой, соответствующей российской действительности, не ориентируясь на американцев, получающих в аналогичных ситуациях миллионы", - добавила Тютюнникова. Она напомнила, что в претензии необходимо указать телефон для обратной связи и приложить все имеющиеся на руках справки и чеки. "Если вы отдаете документ лично в руки, на нем должны поставить печать, подпись и дату, с которой можно отсчитывать 10 дней. Не получив за этот период ответа, обращайтесь с набором таких же документов уже в суд. Также вы можете обратиться к муниципальным властям, в прокуратуру или Роспотребнадзор", - напомнила юрист.
https://ria.ru/20221012/prosrochka-1823167627.html
https://ria.ru/20220818/prosrochka-1810347111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Еда, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Юрист рассказала, как добиться компенсации при покупке просрочки
Юрист: при отравлении просрочкой можно потребовать компенсацию лечения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне, которые отравились купленными просроченными продуктами, могут потребовать у магазина компенсацию лечения и морального вреда, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова.
"Держать на полках просрочку нельзя по закону (пункт 5 статьи 5 закона "О защите прав потребителей"). Продавец должен следить за сроками годности и вовремя убирать товары, если этот срок истёк. Чтобы магазин наказали за просроченный товар, его необязательно должны купить. Достаточно, чтобы кто-то заметил просрочку на полке: сняли на видео, пожаловались в Роспотребнадзор
", - сказала юрист.
Она отметила, что штрафы за продажу просроченного товара зависят от организационной формы. "Штраф магазину за просроченный товар выписывает суд - на основании обращений граждан и акта Роспотребнадзора. Обычно это происходит по жалобе покупателя: человек находит просрочку, идёт жаловаться в инспекцию, Роспотребнадзор присылает проверку, находит просрочку и составляет акт, акт уходит в суд. Там назначают штраф", - пояснила Тютюнникова.
По ее данным, если покупатель отравился просроченными продуктами, продавцу может грозить и уголовная ответственность по статье 238 УК РФ, ответственность грозит тому, в чьи обязанности по договору или должностной инструкции входит отслеживание просрочки.
Вторая свежесть. Где в России торгуют просрочкой
"Если Вы приобрели просроченный товар, употребили и отравились, можно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу. Возможно у Вас есть свидетели, в присутствии которых Вы употребили просроченный продукт. Имея на руках справку от врача и результаты экспертизы, можно писать претензию в адрес продавца некачественного товара. В ней же вы укажете претензии и требования, ссылаясь на Закон о защите прав потребителя", - советует юрист.
Она отметила, что если чеки не сохранились, то можно ссылаться на показания очевидцев.
"В претензии сразу же указывается ожидаемая материальная компенсация (стоимость продукта, лечения и так далее). Моральный вред также учитывается. Ограничиться лучше суммой, соответствующей российской действительности, не ориентируясь на американцев, получающих в аналогичных ситуациях миллионы", - добавила Тютюнникова.
Она напомнила, что в претензии необходимо указать телефон для обратной связи и приложить все имеющиеся на руках справки и чеки.
"Если вы отдаете документ лично в руки, на нем должны поставить печать, подпись и дату, с которой можно отсчитывать 10 дней. Не получив за этот период ответа, обращайтесь с набором таких же документов уже в суд. Также вы можете обратиться к муниципальным властям, в прокуратуру или Роспотребнадзор", - напомнила юрист.
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ