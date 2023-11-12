https://ria.ru/20231112/pravoslavie-1908932705.html

В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению

В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению

Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению начнется в Москве в воскресенье в одиннадцатый раз, его работу возглавит патриарх Московский и... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:08

2023-11-12T08:08

2023-11-12T08:08

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению начнется в Москве в воскресенье в одиннадцатый раз, его работу возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказал председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). "Для нас это очень важное, значимое событие. Работу съезда возглавит святейший патриарх Кирилл, который фактически руководит всей социальной работой Церкви. Именно по его благословению в каждом крупном приходе есть социальные работники", – сказал он на посвященной съезду пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", упомянув, что патриарх Кирилл когда-то стал первым патриархом, который поехал на встречу с бездомными. Пресс-секретарь Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что съезд станет одним из крупнейших. Съезд пройдет в Москве с 12 по 15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. По информации сайта отдела, представлены будут более 200 епархий Русской церкви. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут участвовать в съезде, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции. 20 мероприятий, которые состоятся за 4 дня, представлены в специальном разделе сайта благотворительного отдела https://congress.diaconia.ru. Русская православная церковь – один из крупнейших в стране организаторов в области благотворительности. Она является инициатором более 4,5 тысячи социальных проектов.

https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html

https://ria.ru/20231110/missiya-1908783521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, белоруссия, василий рулинский, русская православная церковь, воз, религия