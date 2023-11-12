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В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению - РИА Новости, 12.11.2023
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Религия
 
08:08 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pravoslavie-1908932705.html
В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению
В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению
Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению начнется в Москве в воскресенье в одиннадцатый раз, его работу возглавит патриарх Московский и... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:08
2023-11-12T08:08
религия
москва
россия
белоруссия
василий рулинский
русская православная церковь
воз
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению начнется в Москве в воскресенье в одиннадцатый раз, его работу возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказал председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). "Для нас это очень важное, значимое событие. Работу съезда возглавит святейший патриарх Кирилл, который фактически руководит всей социальной работой Церкви. Именно по его благословению в каждом крупном приходе есть социальные работники", – сказал он на посвященной съезду пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", упомянув, что патриарх Кирилл когда-то стал первым патриархом, который поехал на встречу с бездомными. Пресс-секретарь Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что съезд станет одним из крупнейших. Съезд пройдет в Москве с 12 по 15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. По информации сайта отдела, представлены будут более 200 епархий Русской церкви. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут участвовать в съезде, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции. 20 мероприятий, которые состоятся за 4 дня, представлены в специальном разделе сайта благотворительного отдела https://congress.diaconia.ru. Русская православная церковь – один из крупнейших в стране организаторов в области благотворительности. Она является инициатором более 4,5 тысячи социальных проектов.
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москва, россия, белоруссия, василий рулинский, русская православная церковь, воз, религия
Религия, Москва, Россия, Белоруссия, Василий Рулинский, Русская православная церковь, ВОЗ, Религия
В Москве начнется съезд РПЦ по соцслужению

Работу съезда РПЦ по соцслужению в Москве возглавит патриарх Кирилл

© Фото : пресс-служба Патриарха | Перейти в медиабанкСинодальная резиденция Патриарха Московского и Всея Руси
Синодальная резиденция Патриарха Московского и Всея Руси - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : пресс-служба Патриарха
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Синодальная резиденция Патриарха Московского и Всея Руси. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению начнется в Москве в воскресенье в одиннадцатый раз, его работу возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказал председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
"Для нас это очень важное, значимое событие. Работу съезда возглавит святейший патриарх Кирилл, который фактически руководит всей социальной работой Церкви. Именно по его благословению в каждом крупном приходе есть социальные работники", – сказал он на посвященной съезду пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", упомянув, что патриарх Кирилл когда-то стал первым патриархом, который поехал на встречу с бездомными.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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13 октября, 11:57
Пресс-секретарь Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что съезд станет одним из крупнейших.
Съезд пройдет в Москве с 12 по 15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков.
Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. По информации сайта отдела, представлены будут более 200 епархий Русской церкви. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут участвовать в съезде, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции. 20 мероприятий, которые состоятся за 4 дня, представлены в специальном разделе сайта благотворительного отдела https://congress.diaconia.ru.
Русская православная церковь – один из крупнейших в стране организаторов в области благотворительности. Она является инициатором более 4,5 тысячи социальных проектов.
Руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях
10 ноября, 21:51
 
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