https://ria.ru/20231112/poezdka-1908979294.html
Ямал организовал для школьников из Волновахи поездку по городам России
Ямал организовал для школьников из Волновахи поездку по городам России - РИА Новости, 12.11.2023
Ямал организовал для школьников из Волновахи поездку по городам России
Власти Ямала организовали для школьников из Волновахи Донецкой Народной Республики поездку по городам России, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:57
2023-11-12T15:57
2023-11-12T15:57
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
ямал
волновахский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761302346_0:58:2949:1717_1920x0_80_0_0_63ee512b1b56c54b3c8caeeeb75feff1.jpg
САЛЕХАРД, 12 ноя — РИА Новости. Власти Ямала организовали для школьников из Волновахи Донецкой Народной Республики поездку по городам России, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). "Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал 30 сентября в День воссоединения Донбасса и России", — говорится в сообщении. Продолжительность поездки – девять дней. Для учеников 7-11 классов проведут экскурсии по историческим центрам страны. Они встретятся с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Ребят познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития: форумных кампаниях, деятельности студотрядов, волонтерстве и проекте "Большая перемена". Всем участникам вручили подарочные комплекты, в которые вошли брендированные шапка-ушанка, шарф, кофта, багажная бирка, открытки и стикеры, уточняют власти. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. Всего в этом году в проекте примут участие более 500 подростков из подшефной Волновахи. В большинстве это участники и победители проектов "Молодая Республика", "Движение первых" или "Юнармия". Также при отборе учитывались достижения в спортивных и творческих конкурсах за последние два года, отмечает пресс-служба. Следующие поездки пройдут с 17 по 25 ноября и с 25 ноября по 3 декабря. Проект рассчитан на три года.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне губернатором Дмитрием Артюховым и главой администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константином Зинченко. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом и социальном сотрудничестве, совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, сообщают власти.
https://ria.ru/20231110/art-rezidentsiya-1908630021.html
https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, ямал, волновахский район
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов, Ямал, Волновахский район
САЛЕХАРД, 12 ноя — РИА Новости. Власти Ямала организовали для школьников из Волновахи Донецкой Народной Республики поездку по городам России, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве
, Санкт-Петербургу
и Нижнему Новгороду
. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
анонсировал 30 сентября в День воссоединения Донбасса
и России", — говорится в сообщении.
Продолжительность поездки – девять дней. Для учеников 7-11 классов проведут экскурсии по историческим центрам страны. Они встретятся с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Ребят познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития: форумных кампаниях, деятельности студотрядов, волонтерстве и проекте "Большая перемена".
Всем участникам вручили подарочные комплекты, в которые вошли брендированные шапка-ушанка, шарф, кофта, багажная бирка, открытки и стикеры, уточняют власти.
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Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО.
Всего в этом году в проекте примут участие более 500 подростков из подшефной Волновахи. В большинстве это участники и победители проектов "Молодая Республика", "Движение первых" или "Юнармия
". Также при отборе учитывались достижения в спортивных и творческих конкурсах за последние два года, отмечает пресс-служба.
Следующие поездки пройдут с 17 по 25 ноября и с 25 ноября по 3 декабря. Проект рассчитан на три года.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района
подписано в июне губернатором Дмитрием Артюховым и главой администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики
Константином Зинченко. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом и социальном сотрудничестве, совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, сообщают власти.
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