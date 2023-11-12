https://ria.ru/20231112/podryv-1908961709.html

Карасин раскритиковал заявление о координации ВСУ подрыва Северных потоков

Карасин раскритиковал заявление о координации ВСУ подрыва Северных потоков - РИА Новости, 12.11.2023

Карасин раскритиковал заявление о координации ВСУ подрыва Северных потоков

"Сказка" про координацию подрыва газопроводов "Северный поток" украинским полковником Романом Червинским рассчитана на наивных, теракт был бы невозможен без... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:43

2023-11-12T13:43

2023-11-12T13:43

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Сказка" про координацию подрыва газопроводов "Северный поток" украинским полковником Романом Червинским рассчитана на наивных, теракт был бы невозможен без участия ЦРУ и британских спецслужб, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем телеграм-канале. Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному. "Сказка про грозного полковника ВСУ Червинского рассчитана на наивных и доверчивых. Подрыв "Северного потока" без логистической и оперативной наводки ЦРУ и британских спецслужб был нереален", - написал Карасин. Карасин отметил, что необходимо "задуматься и понять, кому и зачем нужна эта придумка". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, дания, мария захарова, григорий карасин, центральное разведывательное управление (цру), совет безопасности оон, совет федерации рф, северный поток, авария на "северных потоках"