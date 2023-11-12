https://ria.ru/20231112/oon-1908961876.html

Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией

Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией - РИА Новости, 12.11.2023

Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН стала неработоспособной организацией, а Совбез не может добиться никаких результатов, по его словам,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:43

2023-11-12T13:43

2023-11-12T13:52

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН стала неработоспособной организацией, а Совбез не может добиться никаких результатов, по его словам, системы постоянного членства и вето в ООН должна быть изменена."ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества.По его словам, Анкара еще раз убедилась в том, что ООН и другие международные организации "недееспособны и ослеплены", когда гибнут мусульмане.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908890363.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оон, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган