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Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией - РИА Новости, 12.11.2023
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13:43 12.11.2023 (обновлено: 13:52 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/oon-1908961876.html
Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией
Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией - РИА Новости, 12.11.2023
Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН стала неработоспособной организацией, а Совбез не может добиться никаких результатов, по его словам,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:43
2023-11-12T13:52
оон
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН стала неработоспособной организацией, а Совбез не может добиться никаких результатов, по его словам, системы постоянного членства и вето в ООН должна быть изменена."ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества.По его словам, Анкара еще раз убедилась в том, что ООН и другие международные организации "недееспособны и ослеплены", когда гибнут мусульмане.
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оон, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
ООН, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией

Эрдоган заявил, что ООН превратилась в неработоспособную организацию

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган
Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН стала неработоспособной организацией, а Совбез не может добиться никаких результатов, по его словам, системы постоянного членства и вето в ООН должна быть изменена.
"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества.
По его словам, Анкара еще раз убедилась в том, что ООН и другие международные организации "недееспособны и ослеплены", когда гибнут мусульмане.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Эрдоган назвал действия Израиля в Газе массовыми убийствами
11 ноября, 19:21
 
ООНВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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