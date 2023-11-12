https://ria.ru/20231112/inspektor-1908993466.html
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности - РИА Новости, 12.11.2023
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности
Шестеро мужчин избили инспектора по безопасности на станции "Удельная" метрополитена Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:04
2023-11-12T18:04
2023-11-12T18:04
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин избили инспектора по безопасности на станции "Удельная" метрополитена Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным следкома, информация о том, что на станции метро "Удельная" в Санкт-Петербурге шестеро мужчин избили инспектора транспортной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен" опубликована в местных СМИ. "Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербург по данному факту проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства. Что именно стало причиной конфликта на данный момент неизвестно.
https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), ГУП "Петербургский метрополитен"
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности
На станции "Удельная" в Петербурге 6 мужчин избили инспектора по безопасности