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В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности - РИА Новости, 12.11.2023
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18:04 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/inspektor-1908993466.html
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности - РИА Новости, 12.11.2023
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности
Шестеро мужчин избили инспектора по безопасности на станции "Удельная" метрополитена Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:04
2023-11-12T18:04
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
гуп "петербургский метрополитен"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин избили инспектора по безопасности на станции "Удельная" метрополитена Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным следкома, информация о том, что на станции метро "Удельная" в Санкт-Петербурге шестеро мужчин избили инспектора транспортной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен" опубликована в местных СМИ. "Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербург по данному факту проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства. Что именно стало причиной конфликта на данный момент неизвестно.
https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html
россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), ГУП "Петербургский метрополитен"
В метро Петербурга шесть мужчин избили инспектора по безопасности

На станции "Удельная" в Петербурге 6 мужчин избили инспектора по безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин избили инспектора по безопасности на станции "Удельная" метрополитена Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следкома, информация о том, что на станции метро "Удельная" в Санкт-Петербурге шестеро мужчин избили инспектора транспортной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен" опубликована в местных СМИ.
«
"Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербург по данному факту проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.
Что именно стало причиной конфликта на данный момент неизвестно.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)ГУП "Петербургский метрополитен"
 
 
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