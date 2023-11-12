https://ria.ru/20231112/evrosoyuz-1908976485.html
Президент Грузии предупредила ЕС о "большом взрыве"
Президент Грузии предупредила ЕС о "большом взрыве" - РИА Новости, 12.11.2023
Президент Грузии предупредила ЕС о "большом взрыве"
Грузия, Украина и Молдавия могут вступить в Евросоюз одновременно, заявила президент закавказской республики Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:39
2023-11-12T15:39
2023-11-12T15:57
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украина
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саломе зурабишвили
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Грузия, Украина и Молдавия могут вступить в Евросоюз одновременно, заявила президент закавказской республики Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI."Я думаю, что это (членство трех стран в ЕС. — Прим. ред.) произойдет одновременно. Случится ли это в 2030 году, 2031-м или в 2029-м, я не знаю. Но, я думаю, что это будет "большим взрывом". Мы втроем, Молдавия, Украина и Грузия, войдем примерно в одно и то же время", — предположила она.Ранее Европейская комиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС. К такому решению ЕК пришла на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом задач по реформам.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что фактические сроки присоединения Украины к союзу зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Но переговоры, по ее словам, могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет формальное решение.Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение после выполнения ею ряда условий. При этом такой статус уже получили Украина и Молдавия.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908975793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, украина, молдавия, саломе зурабишвили, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Грузия, Украина, Молдавия, Саломе Зурабишвили, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Президент Грузии предупредила ЕС о "большом взрыве"
Зурабишвили допустила, что Грузия, Украина и Молдавия войдут в ЕС одновременно