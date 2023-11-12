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Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
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15:04 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/erdogan-1908972196.html
Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе
Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может попасть "ловушку ЕС", он смотрит на палестинское движение ХАМАС как на политическую... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:04
2023-11-12T15:04
в мире
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может попасть "ловушку ЕС", он смотрит на палестинское движение ХАМАС как на политическую партию. "Мы - Турция, не можем попасть в эту ловушку Европейского союза. Увидел ли Евросоюз в израильской резне честь человечества, уважает ли он ее? К сожалению, до сих пор я не видел, чтобы какая-либо страна-член Евросоюза заняла определенную позицию. Они только сейчас начинают высказываться. Например, недавние заявления Макрона (Эммануэля, президента Франции). Но интересно: какую позицию занимают и президент, и премьер-министр Германии? Мы увидим это гораздо более четко во время визита в Германию. Но пока нет ясности и с их стороны. По мнению Европы, очень важно, кто попирает международное право. Пока подход в Евросоюзе, к сожалению, не совпадает с нашим подходом. Но я думаю, что визит в Германию многое прояснит. Евросоюз думает так же, как и Израиль, в отношении ХАМАСа. Но мы не думали, не думаем и не можем думать так, как они. Потому что я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, которая победила на выборах в Палестине", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Турецкий лидер напомнил известный инцидент с журналом Charlie Hebdo во Франции. "Что там произошло, все мировые лидеры, президенты и премьер-министры прошли маршем в Париже. Там были и лидеры мусульманских стран. Сегодня, если сложить всех детей, женщин и стариков, число погибших в Газе достигло 13 тысяч. Такая картина очевидна. Но поднимают ли мировые лидеры свой голос, особенно в связи с этими событиями в Палестине? Встают ли они и обвиняют Израиль? Нет. Почему?", - вопросил турецкий лидер.
https://ria.ru/20231112/ssha-1908950460.html
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в мире, турция, германия, франция, реджеп тайип эрдоган, хамас, евросоюз
В мире, Турция, Германия, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Евросоюз
Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе

Эрдоган заявил, что смотрит на движение ХАМАС как на политическую партию

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может попасть "ловушку ЕС", он смотрит на палестинское движение ХАМАС как на политическую партию.
"Мы - Турция, не можем попасть в эту ловушку Европейского союза. Увидел ли Евросоюз в израильской резне честь человечества, уважает ли он ее? К сожалению, до сих пор я не видел, чтобы какая-либо страна-член Евросоюза заняла определенную позицию. Они только сейчас начинают высказываться. Например, недавние заявления Макрона (Эммануэля, президента Франции). Но интересно: какую позицию занимают и президент, и премьер-министр Германии? Мы увидим это гораздо более четко во время визита в Германию. Но пока нет ясности и с их стороны. По мнению Европы, очень важно, кто попирает международное право. Пока подход в Евросоюзе, к сожалению, не совпадает с нашим подходом. Но я думаю, что визит в Германию многое прояснит. Евросоюз думает так же, как и Израиль, в отношении ХАМАСа. Но мы не думали, не думаем и не можем думать так, как они. Потому что я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, которая победила на выборах в Палестине", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Турецкий лидер напомнил известный инцидент с журналом Charlie Hebdo во Франции.
"Что там произошло, все мировые лидеры, президенты и премьер-министры прошли маршем в Париже. Там были и лидеры мусульманских стран. Сегодня, если сложить всех детей, женщин и стариков, число погибших в Газе достигло 13 тысяч. Такая картина очевидна. Но поднимают ли мировые лидеры свой голос, особенно в связи с этими событиями в Палестине? Встают ли они и обвиняют Израиль? Нет. Почему?", - вопросил турецкий лидер.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Поддержка США Израиля может нанести ущерб позициям Вашингтона, пишут СМИ
Вчера, 11:36
 
В миреТурцияГерманияФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСЕвросоюз
 
 
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