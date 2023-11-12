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Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе - РИА Новости, 12.11.2023
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13:33 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/erdogan-1908959744.html
Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе
Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе - РИА Новости, 12.11.2023
Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе
Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:33
2023-11-12T13:33
в мире
турция
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
израиль
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Самая главная страна, которая должна быть активизирована - это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа - это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у Байдена (президента США, Джо) есть подход, что Газа - это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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в мире, турция, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль
В мире, Турция, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Израиль
Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе

Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Самая главная страна, которая должна быть активизирована - это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа - это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у Байдена (президента США, Джо) есть подход, что Газа - это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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В миреТурцияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеджеп Тайип ЭрдоганИзраиль
 
 
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