https://ria.ru/20231112/erdogan-1908959744.html

Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе

Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе - РИА Новости, 12.11.2023

Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе

Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:33

2023-11-12T13:33

2023-11-12T13:33

в мире

турция

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

израиль

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Самая главная страна, которая должна быть активизирована - это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа - это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у Байдена (президента США, Джо) есть подход, что Газа - это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

турция

сша

израиль

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Влада Копылова

в мире, турция, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль