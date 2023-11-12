https://ria.ru/20231112/ekzamen-1908954397.html

На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор

На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор - РИА Новости, 12.11.2023

На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор

Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:26

2023-11-12T12:26

2023-11-12T14:53

общество

россия

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786507_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_448f0611f9dd8e93eb26a225c09398a0.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). "При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором", — указано в документе. В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможности использовать калькулятор при выполнении заданий нет. Кроме того, в совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, в разделе, определяющем средства обучения и воспитания, которыми можно пользоваться во время проведения экзамена, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено. При этом непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии и биологии.

https://ria.ru/20230831/klassika-1893509621.html

https://sn.ria.ru/20230306/oge-1856056258.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)