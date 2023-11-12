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На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор - РИА Новости, 12.11.2023
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12:26 12.11.2023 (обновлено: 14:53 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/ekzamen-1908954397.html
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор - РИА Новости, 12.11.2023
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор
Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:26
2023-11-12T14:53
общество
россия
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). "При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором", — указано в документе. В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможности использовать калькулятор при выполнении заданий нет. Кроме того, в совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, в разделе, определяющем средства обучения и воспитания, которыми можно пользоваться во время проведения экзамена, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено. При этом непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии и биологии.
https://ria.ru/20230831/klassika-1893509621.html
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общество, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор

На ОГЭ по математике разрешили использовать непрограммируемый калькулятор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель в аудитории перед началом экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом экзамена по математике - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Преподаватель в аудитории перед началом экзамена по математике. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
"При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором", — указано в документе.
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В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможности использовать калькулятор при выполнении заданий нет.
Кроме того, в совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, в разделе, определяющем средства обучения и воспитания, которыми можно пользоваться во время проведения экзамена, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено. При этом непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии и биологии.
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