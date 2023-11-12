https://ria.ru/20231112/dzhonson-1908924418.html

Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна в два этапа

Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна в два этапа - РИА Новости, 12.11.2023

Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна в два этапа

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапному финансированию... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T05:00

2023-11-12T05:00

2023-11-12T05:00

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, следует из документа.В соответствии с предложенным законопроектом, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном законопроекта не включает деньги Израилю или Украине."Рецепт для хаоса"Законопроект спикера палаты представителей США Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ — несерьезная инициатива, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Она назвала предложение Джонсона "рецептом для еще большего хаоса" среди республиканцев."Республиканцы в палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое резкой критике членами обеих партий", - говорится в заявлении Жан-Пьер, которое обнародовал Белый дом.Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна.Стал скептикомРанее газета Hill сообщила, что избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи.В апреле 2022 года конгрессмен отличался жесткой даже по меркам своих коллег риторикой в адрес Москвы. В тот период он неоднократно призывал вводить санкции против России, а также голосовал за принятие Закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре.Вместе с тем, как обращает внимание газета, в последнее время Джонсон "занял скептическую позицию относительно необходимости выделения новой помощи Украине". В частности, он проголосовал против принятия в палате двух различных законопроектов об ассигнованиях — в 2022 году и в октябре.Средств не осталосьУ правительства США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться, заявил в минувшую среду помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки."В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", - сказал Макки в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.По словам высокопоставленного представителя USAID, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям-партнерам США на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908692905.html

https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html

https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, украина, майк джонсон, карин жан-пьер, конгресс сша, агентство по международному развитию сша