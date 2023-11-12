https://ria.ru/20231112/dom-1908989446.html

Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске

Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске - РИА Новости, 12.11.2023

Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске

Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:22

2023-11-12T17:22

2023-11-12T17:22

надежные люди

владимирская область

докучаевск

донецкая народная республика

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РЯЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор области Александр Авдеев в телеграм-канале. По его словам, 5 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли Докучаевск, "запустили по мирным кварталам шесть снарядов западного образца". От прямого попадания по многоквартирному дому на улице Центральной, 95 погибла семейная пара. Были разрушены кровля, перекрытия, стены и окна первого подъезда. Также повреждения зафиксированы в частных домах. "Жителям частных домов помогают местная администрация и правительство ДНР. А мы – многоквартирному дому. Строители закрыли контур повреждённого здания от осадков. Специалисты Владгражданпроекта оценивают степень разрушения, разработают технические решения по восстановлению дома", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что регион не может оставаться безучастным к тому, что происходит в подшефном городе. "Там по-прежнему гибнут от руки неонацистов и остаются без крова мирные люди. Им очень нужна наша поддержка", - подчеркнул Авдеев.

https://ria.ru/20231110/noski-1908741908.html

владимирская область

докучаевск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимирская область, докучаевск, донецкая народная республика