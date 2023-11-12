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Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске - РИА Новости, 12.11.2023
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Надежные люди
 
17:22 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/dom-1908989446.html
Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске
Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске - РИА Новости, 12.11.2023
Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске
Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:22
2023-11-12T17:22
надежные люди
владимирская область
докучаевск
донецкая народная республика
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РЯЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор области Александр Авдеев в телеграм-канале. По его словам, 5 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли Докучаевск, "запустили по мирным кварталам шесть снарядов западного образца". От прямого попадания по многоквартирному дому на улице Центральной, 95 погибла семейная пара. Были разрушены кровля, перекрытия, стены и окна первого подъезда. Также повреждения зафиксированы в частных домах. "Жителям частных домов помогают местная администрация и правительство ДНР. А мы – многоквартирному дому. Строители закрыли контур повреждённого здания от осадков. Специалисты Владгражданпроекта оценивают степень разрушения, разработают технические решения по восстановлению дома", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что регион не может оставаться безучастным к тому, что происходит в подшефном городе. "Там по-прежнему гибнут от руки неонацистов и остаются без крова мирные люди. Им очень нужна наша поддержка", - подчеркнул Авдеев.
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владимирская область
докучаевск
донецкая народная республика
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владимирская область, докучаевск, донецкая народная республика
Надежные люди, Владимирская область, Докучаевск, Донецкая Народная Республика
Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске

Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске, поврежденный ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Владимирской областиМногоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ
Многоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Владимирской области
Многоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор области Александр Авдеев в телеграм-канале.
По его словам, 5 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли Докучаевск, "запустили по мирным кварталам шесть снарядов западного образца". От прямого попадания по многоквартирному дому на улице Центральной, 95 погибла семейная пара. Были разрушены кровля, перекрытия, стены и окна первого подъезда. Также повреждения зафиксированы в частных домах.
"Жителям частных домов помогают местная администрация и правительство ДНР. А мы – многоквартирному дому. Строители закрыли контур повреждённого здания от осадков. Специалисты Владгражданпроекта оценивают степень разрушения, разработают технические решения по восстановлению дома", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что регион не может оставаться безучастным к тому, что происходит в подшефном городе. "Там по-прежнему гибнут от руки неонацистов и остаются без крова мирные люди. Им очень нужна наша поддержка", - подчеркнул Авдеев.
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Надежные людиВладимирская областьДокучаевскДонецкая Народная Республика
 
 
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