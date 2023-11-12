Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске
Владимирская область поможет восстановить дом в Докучаевске, поврежденный ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Владимирской областиМногоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ
Многоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ
РЯЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Владимирская область помогает восстанавливать поврежденный при украинском обстреле многоквартирный дом в Докучаевске Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор области Александр Авдеев в телеграм-канале.
По его словам, 5 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли Докучаевск, "запустили по мирным кварталам шесть снарядов западного образца". От прямого попадания по многоквартирному дому на улице Центральной, 95 погибла семейная пара. Были разрушены кровля, перекрытия, стены и окна первого подъезда. Также повреждения зафиксированы в частных домах.
"Жителям частных домов помогают местная администрация и правительство ДНР. А мы – многоквартирному дому. Строители закрыли контур повреждённого здания от осадков. Специалисты Владгражданпроекта оценивают степень разрушения, разработают технические решения по восстановлению дома", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что регион не может оставаться безучастным к тому, что происходит в подшефном городе. "Там по-прежнему гибнут от руки неонацистов и остаются без крова мирные люди. Им очень нужна наша поддержка", - подчеркнул Авдеев.