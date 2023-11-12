https://ria.ru/20231112/blagoveschensk-1908977007.html

В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули

В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули - РИА Новости, 12.11.2023

В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули

Управление по охране животного мира Амурской области объявило награду 20 литров бензина за помощь в поимке косули, которая третий день бегает по дорогам... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:45

2023-11-12T15:45

2023-11-12T15:45

благовещенск

амурская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585231192_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_9c9f190d153c39ff2b5b47e833937321.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Управление по охране животного мира Амурской области объявило награду 20 литров бензина за помощь в поимке косули, которая третий день бегает по дорогам Благовещенска, сообщает ведомство. "Третий день по Благовещенску бегает косуля. Управление по охране животного мира получает многочисленные сообщения от горожан, но все они поступают слишком поздно. Специалисты просят у благовещенцев помощи", - говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, животное напугано и двигается хаотично. Как только косулю обнаруживают горожане и сообщают о месте, инспекторы пытаются найти её там. "Когда туда добираются инспектора, ее уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко", - пояснил замначальника амурского управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко. Управление попросило помочь в поимке косули горожан. "Если вы видите косулю на улицах города, сообщите об этом в управление. А затем аккуратно, стараясь не напугать, "сопроводите" ее до прибытия инспекторов. Вознаграждение за помощь в поимке косули — 20 литров бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html

https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, амурская область, общество