https://ria.ru/20231112/blagoveschensk-1908977007.html
В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули
В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули - РИА Новости, 12.11.2023
В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули
Управление по охране животного мира Амурской области объявило награду 20 литров бензина за помощь в поимке косули, которая третий день бегает по дорогам... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:45
2023-11-12T15:45
2023-11-12T15:45
благовещенск
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Управление по охране животного мира Амурской области объявило награду 20 литров бензина за помощь в поимке косули, которая третий день бегает по дорогам Благовещенска, сообщает ведомство. "Третий день по Благовещенску бегает косуля. Управление по охране животного мира получает многочисленные сообщения от горожан, но все они поступают слишком поздно. Специалисты просят у благовещенцев помощи", - говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, животное напугано и двигается хаотично. Как только косулю обнаруживают горожане и сообщают о месте, инспекторы пытаются найти её там. "Когда туда добираются инспектора, ее уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко", - пояснил замначальника амурского управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко. Управление попросило помочь в поимке косули горожан. "Если вы видите косулю на улицах города, сообщите об этом в управление. А затем аккуратно, стараясь не напугать, "сопроводите" ее до прибытия инспекторов. Вознаграждение за помощь в поимке косули — 20 литров бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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благовещенск, амурская область, общество
Благовещенск, Амурская область, Общество
В Благовещенске объявили награду за поимку бегающей по городу косули
В Благовещенске подарят 20 литров за поимку бегающей по городу косули
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Управление по охране животного мира Амурской области объявило награду 20 литров бензина за помощь в поимке косули, которая третий день бегает по дорогам Благовещенска, сообщает ведомство.
"Третий день по Благовещенску бегает косуля. Управление по охране животного мира получает многочисленные сообщения от горожан, но все они поступают слишком поздно. Специалисты просят у благовещенцев помощи", - говорится в сообщении.
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Как отмечают специалисты, животное напугано и двигается хаотично. Как только косулю обнаруживают горожане и сообщают о месте, инспекторы пытаются найти её там.
«
"Когда туда добираются инспектора, ее уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко", - пояснил замначальника амурского управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.
Управление попросило помочь в поимке косули горожан.
"Если вы видите косулю на улицах города, сообщите об этом в управление. А затем аккуратно, стараясь не напугать, "сопроводите" ее до прибытия инспекторов. Вознаграждение за помощь в поимке косули — 20 литров бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу", - уточнили в ведомстве.
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