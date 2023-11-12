https://ria.ru/20231112/bishimbaev-1908943269.html

В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева

В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева - РИА Новости, 12.11.2023

В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева

В Казахстане арестовали бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:17

2023-11-12T10:17

2023-11-12T11:22

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АСТАНА, 12 ноя — РИА Новости. В Казахстане арестовали бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба суда. "Одиннадцатого ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана", — говорится в сообщении.В департаменте полиции города не уточнили, какое именно преступление инкриминируют экс-министру. Некоторые казахстанские СМИ 9 ноября передали, что в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину, а Бишимбаева задержали по подозрению в совершении этого преступления. Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, а также конфискацией имущества. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток и хищении бюджетных средств. В октябре 2019 года суд города Шымкент вынес постановление об условно-досрочном освобождении Бишимбаева.

https://ria.ru/20220529/kazakhstan-1791512519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев