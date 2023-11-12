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В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева - РИА Новости, 12.11.2023
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10:17 12.11.2023 (обновлено: 11:22 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/bishimbaev-1908943269.html
В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева
В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева - РИА Новости, 12.11.2023
В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева
В Казахстане арестовали бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:17
2023-11-12T11:22
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казахстан
астана
куандык бишимбаев
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АСТАНА, 12 ноя — РИА Новости. В Казахстане арестовали бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба суда. &quot;Одиннадцатого ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана&quot;, — говорится в сообщении.В департаменте полиции города не уточнили, какое именно преступление инкриминируют экс-министру. Некоторые казахстанские СМИ 9 ноября передали, что в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину, а Бишимбаева задержали по подозрению в совершении этого преступления. Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, а также конфискацией имущества. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток и хищении бюджетных средств. В октябре 2019 года суд города Шымкент вынес постановление об условно-досрочном освобождении Бишимбаева.
https://ria.ru/20220529/kazakhstan-1791512519.html
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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев
В мире, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев
В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева

Суд в Казахстане арестовал экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева

© Sputnik / Болат ШайхиновЭкс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 12 ноя — РИА Новости. В Казахстане арестовали бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба суда.
«

"Одиннадцатого ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана", — говорится в сообщении.

В департаменте полиции города не уточнили, какое именно преступление инкриминируют экс-министру.
Некоторые казахстанские СМИ 9 ноября передали, что в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину, а Бишимбаева задержали по подозрению в совершении этого преступления.
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Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, а также конфискацией имущества. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток и хищении бюджетных средств.
В октябре 2019 года суд города Шымкент вынес постановление об условно-досрочном освобождении Бишимбаева.
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