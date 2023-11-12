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ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 12.11.2023
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11:28 12.11.2023 (обновлено: 11:29 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/belgorod-1908949573.html
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:28
2023-11-12T11:29
белгородская область
валуйки
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 ноября. В субботу украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов 70 снарядами из разных видов вооружения, включай РСЗО "Град" и танк. Кроме того, над областью был сбит один украинский беспилотник. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены экскаватор, три домовладения, ЛЭП и пять вагонов на железнодорожных путях. "В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены пять вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе выпущен один артиллерийский снаряд по селу Красный Хутор. В поселке Дубовое сбит украинский беспилотник, а в селе Солнцевка посажен дрон-камикадзе с помощью радиоэлектронной борьбы. В Борисовском районе окраина села Богун-Городок подверглась обстрелу – установлено 16 прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, поврежден экскаватор, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа – три танковых снаряда, по селу Терезовка – четыре минометных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе", - подчеркнул Гладков. В Волоконовском районе, по данным главы региона, три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе восемь раз из артиллерии обстреляли окраину села Репяховка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, валуйки, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Валуйки, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 ноября. В субботу украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов 70 снарядами из разных видов вооружения, включай РСЗО "Град" и танк. Кроме того, над областью был сбит один украинский беспилотник. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены экскаватор, три домовладения, ЛЭП и пять вагонов на железнодорожных путях.
"В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены пять вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе выпущен один артиллерийский снаряд по селу Красный Хутор. В поселке Дубовое сбит украинский беспилотник, а в селе Солнцевка посажен дрон-камикадзе с помощью радиоэлектронной борьбы. В Борисовском районе окраина села Богун-Городок подверглась обстрелу – установлено 16 прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, поврежден экскаватор, уточнил губернатор.
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"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа – три танковых снаряда, по селу Терезовка – четыре минометных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе", - подчеркнул Гладков.
В Волоконовском районе, по данным главы региона, три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе восемь раз из артиллерии обстреляли окраину села Репяховка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Белгородская областьВалуйкиБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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