https://ria.ru/20231112/belgorod-1908949573.html

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:28

2023-11-12T11:28

2023-11-12T11:29

белгородская область

валуйки

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 ноября. В субботу украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов 70 снарядами из разных видов вооружения, включай РСЗО "Град" и танк. Кроме того, над областью был сбит один украинский беспилотник. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены экскаватор, три домовладения, ЛЭП и пять вагонов на железнодорожных путях. "В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены пять вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе выпущен один артиллерийский снаряд по селу Красный Хутор. В поселке Дубовое сбит украинский беспилотник, а в селе Солнцевка посажен дрон-камикадзе с помощью радиоэлектронной борьбы. В Борисовском районе окраина села Богун-Городок подверглась обстрелу – установлено 16 прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, поврежден экскаватор, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа – три танковых снаряда, по селу Терезовка – четыре минометных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе", - подчеркнул Гладков. В Волоконовском районе, по данным главы региона, три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе восемь раз из артиллерии обстреляли окраину села Репяховка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231112/shok-1908949091.html

https://ria.ru/20231112/situatsiya-1908944235.html

белгородская область

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белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, валуйки, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия