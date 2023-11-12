ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области за прошедшие сутки, также были атаки с помощью четырех дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 ноября. В субботу украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов 70 снарядами из разных видов вооружения, включай РСЗО "Град" и танк. Кроме того, над областью был сбит один украинский беспилотник. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены экскаватор, три домовладения, ЛЭП и пять вагонов на железнодорожных путях.
"В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены пять вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе выпущен один артиллерийский снаряд по селу Красный Хутор. В поселке Дубовое сбит украинский беспилотник, а в селе Солнцевка посажен дрон-камикадзе с помощью радиоэлектронной борьбы. В Борисовском районе окраина села Богун-Городок подверглась обстрелу – установлено 16 прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, поврежден экскаватор, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа – три танковых снаряда, по селу Терезовка – четыре минометных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе", - подчеркнул Гладков.
В Волоконовском районе, по данным главы региона, три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе восемь раз из артиллерии обстреляли окраину села Репяховка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.