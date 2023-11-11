https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html
"Такого наговорила". В Киеве пришли в ужас от слов фон дер Ляйен об Украине
"Такого наговорила". В Киеве пришли в ужас от слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 11.11.2023
"Такого наговорила". В Киеве пришли в ужас от слов фон дер Ляйен об Украине
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина — демократичная страна, борющаяся с коррупцией, не соответствуют действительности. Об этом... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:52
2023-11-11T18:52
2023-11-11T21:20
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина — демократичная страна, борющаяся с коррупцией, не соответствуют действительности. Об этом заявил киевский журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно. Боже, да вы посмотрите, реформы (проводятся. — Прим. ред.)", — сыронизировал он.Назаров отметил, что теперь ее хвалебные отзывы подхватили и киевские власти. В частности, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, ссылаясь на высокопоставленную европейскую чиновницу, теперь заявляет, что все мифы о коррумпированности восточноевропейской страны "развеяны" благодаря главе Еврокомиссии.Фон дер Ляйен утром 4 ноября совершила визит в Киев, где обсудила путь вступления Украины в Евросоюз. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве республики в объединении. Глава ЕК заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами объединения.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на включение Украины в состав Евросоюза. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
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Политика, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
"Такого наговорила". В Киеве пришли в ужас от слов фон дер Ляйен об Украине
Журналист Назаров заявил, что от слов фон дер Ляйен об Украине "вянут уши"