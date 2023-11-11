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Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории - РИА Новости, 11.11.2023
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18:11 11.11.2023 (обновлено: 18:19 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908879818.html
Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории
Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории - РИА Новости, 11.11.2023
Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:11
2023-11-11T18:19
общество
россия
ссср
луганская народная республика
сергей кравцов
рамзан кадыров
магомед даудов
российская академия наук
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МОСКВА, 11 Ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесённых изменениях, сообщается на сайте министерства. Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы Чечни. "Сергей Кравцов также представил Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в содержание учебника изменениях", - говорится в сообщении. Кроме того, министр обсудил новую редакцию ученика и с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым."Встреча была в том числе посвящена вопросам развития сферы образования в республике. Министр просвещения отметил, что регион показывает хорошие результаты в рамках нацпроекта "Образование". В Карачаево-Черкесской республике успешно реализуются программы строительства школ и учреждений дошкольного образования, внедряются современные технологии в процесс обучения", - заключили в Минпросвещения.Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник.Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10-х классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы. В Минпросвещения России пока не ответили на запрос РИА Новости про измененный учебник истории.
https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901659851.html
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ссср
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общество, россия, ссср, луганская народная республика, сергей кравцов, рамзан кадыров, магомед даудов, российская академия наук, мгимо
Общество, Россия, СССР, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Российская академия наук, МГИМО
Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории

Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории для десятых классов

© Фото : Министерство просвещения Российской ФедерацииВстреча Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы республики Рамзана Кадырова в Чечне. 11 ноября 2023
Встреча Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы республики Рамзана Кадырова в Чечне. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Министерство просвещения Российской Федерации
Встреча Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы республики Рамзана Кадырова в Чечне. 11 ноября 2023
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МОСКВА, 11 Ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесённых изменениях, сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы Чечни.
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"Сергей Кравцов также представил Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в содержание учебника изменениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, министр обсудил новую редакцию ученика и с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым.
«
"Встреча была в том числе посвящена вопросам развития сферы образования в республике. Министр просвещения отметил, что регион показывает хорошие результаты в рамках нацпроекта "Образование". В Карачаево-Черкесской республике успешно реализуются программы строительства школ и учреждений дошкольного образования, внедряются современные технологии в процесс обучения", - заключили в Минпросвещения.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник.
Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы.
Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10-х классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы.
В Минпросвещения России пока не ответили на запрос РИА Новости про измененный учебник истории.
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ОбществоРоссияСССРЛуганская Народная РеспубликаСергей КравцовРамзан КадыровМагомед ДаудовРоссийская академия наукМГИМО
 
 
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