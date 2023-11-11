https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908879818.html

Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории

Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории - РИА Новости, 11.11.2023

Кравцов обсудил с Кадыровым новую редакцию учебника истории

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о... РИА Новости, 11.11.2023

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2023-11-11T18:19

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МОСКВА, 11 Ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесённых изменениях, сообщается на сайте министерства. Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы Чечни. "Сергей Кравцов также представил Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в содержание учебника изменениях", - говорится в сообщении. Кроме того, министр обсудил новую редакцию ученика и с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым."Встреча была в том числе посвящена вопросам развития сферы образования в республике. Министр просвещения отметил, что регион показывает хорошие результаты в рамках нацпроекта "Образование". В Карачаево-Черкесской республике успешно реализуются программы строительства школ и учреждений дошкольного образования, внедряются современные технологии в процесс обучения", - заключили в Минпросвещения.Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник.Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10-х классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы. В Минпросвещения России пока не ответили на запрос РИА Новости про измененный учебник истории.

https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901659851.html

https://ria.ru/20230918/otsenka-1896918308.html

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Дарья Буймова

общество, россия, ссср, луганская народная республика, сергей кравцов, рамзан кадыров, магомед даудов, российская академия наук, мгимо