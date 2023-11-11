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СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска
СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска
Сотрудники компании SpaceX с 2014 года получили свыше 600 травм разной степени тяжести из-за амбициозных стремлений ее главы Илона Маска в кратчайшие сроки... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:53
2023-11-11T11:53
2023-11-11T16:25
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники компании SpaceX с 2014 года получили свыше 600 травм разной степени тяжести из-за амбициозных стремлений ее главы Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полет на Марс, сообщило агентство Reuters."Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности", — указано в материале.В частности, в компании зафиксировали случаи ампутации конечностей, перелома костей, в том числе перелом черепа, вывихов, ожогов, травм глаз, а также множественные порезы и раны, подчеркнули в публикации. Причиной сложившейся ситуации послужил хаос в компании из-за погони Маска за быстрыми результатами, вследствие этого переутомленному и недостаточно обученному персоналу приходится пренебрегать техникой безопасности."Концепция Илона о том, что SpaceX стремится как можно скорее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает всю компанию. Компания оправдывает отказ от всего, что могло бы помешать достижению этой цели, включая безопасность работников", — поделился один из бывших сотрудников.Кроме того, по данным Reuters, глава компании и сам нередко пренебрегал правилами безопасности, посещая площадки своей компании. Так, по словам сотрудников, он иногда играл с огнеметом и отговаривал сотрудников носить защитную желтую одежду, так как бизнесмен не любит яркие цвета.Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года, несмотря на покупку Twitter, и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes.
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в мире, марс, сша, илон маск, spacex, tesla motors, forbes
В мире, Марс, США, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors, Forbes
СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска
Reuters: сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за амбиций Маска по Марсу
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Сотрудники компании SpaceX с 2014 года получили свыше 600 травм разной степени тяжести из-за амбициозных стремлений ее главы Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полет на Марс, сообщило агентство Reuters
.
«
"Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности", — указано в материале.
В частности, в компании зафиксировали случаи ампутации конечностей, перелома костей, в том числе перелом черепа, вывихов, ожогов, травм глаз, а также множественные порезы и раны, подчеркнули в публикации. Причиной сложившейся ситуации послужил хаос в компании из-за погони Маска за быстрыми результатами, вследствие этого переутомленному и недостаточно обученному персоналу приходится пренебрегать техникой безопасности.
"Концепция Илона о том, что SpaceX стремится как можно скорее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает всю компанию. Компания оправдывает отказ от всего, что могло бы помешать достижению этой цели, включая безопасность работников", — поделился один из бывших сотрудников.
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Кроме того, по данным Reuters, глава компании и сам нередко пренебрегал правилами безопасности, посещая площадки своей компании. Так, по словам сотрудников, он иногда играл с огнеметом и отговаривал сотрудников носить защитную желтую одежду, так как бизнесмен не любит яркие цвета.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla
и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США
, его состояние не изменилось с 2022 года, несмотря на покупку Twitter
, и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes
.
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