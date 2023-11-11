https://ria.ru/20231111/mask-1908833998.html

СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска

СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ: работники SpaceX зарабатывали инвалидность из-за политики Маска

Сотрудники компании SpaceX с 2014 года получили свыше 600 травм разной степени тяжести из-за амбициозных стремлений ее главы Илона Маска в кратчайшие сроки... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:53

2023-11-11T11:53

2023-11-11T16:25

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники компании SpaceX с 2014 года получили свыше 600 травм разной степени тяжести из-за амбициозных стремлений ее главы Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полет на Марс, сообщило агентство Reuters."Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности", — указано в материале.В частности, в компании зафиксировали случаи ампутации конечностей, перелома костей, в том числе перелом черепа, вывихов, ожогов, травм глаз, а также множественные порезы и раны, подчеркнули в публикации. Причиной сложившейся ситуации послужил хаос в компании из-за погони Маска за быстрыми результатами, вследствие этого переутомленному и недостаточно обученному персоналу приходится пренебрегать техникой безопасности."Концепция Илона о том, что SpaceX стремится как можно скорее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает всю компанию. Компания оправдывает отказ от всего, что могло бы помешать достижению этой цели, включая безопасность работников", — поделился один из бывших сотрудников.Кроме того, по данным Reuters, глава компании и сам нередко пренебрегал правилами безопасности, посещая площадки своей компании. Так, по словам сотрудников, он иногда играл с огнеметом и отговаривал сотрудников носить защитную желтую одежду, так как бизнесмен не любит яркие цвета.Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года, несмотря на покупку Twitter, и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes.

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марс, сша, илон маск, spacex, tesla motors, forbes