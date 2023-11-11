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Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми - РИА Новости, 11.11.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:51 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/deti-1908715539.html
Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми
Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми - РИА Новости, 11.11.2023
Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми
Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:51
2023-11-11T02:51
туризм
новости - туризм
россия
москва
сочи
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали отельные бронирования в России и за рубежом и выяснили, что внутри страны самый популярный город – Москва. Туда отправился каждый пятый путешественник. Сочи выбрали 16 процентов пользователей, а Санкт-Петербург – 12,5 процента.В числе самых востребованных также Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.Чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели: 33,5 процентов заказов приходятся на эту категорию размещения. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд (то есть апартаменты, гостевые дома) и "трешки". Их предпочитают 27 и 26 процентов гостей.Самое востребованное зарубежное направление – Стамбул, туда направляются 12 процентов семей с детьми. Минск выбирает семь процентов туристов, Дубай – шесть процентов. Также путешественники активно едут в Бангкок, Паттайю, Баку, Синграпур, Абу-Даби, Варадеро и Тбилиси.
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новости - туризм, россия, москва, сочи, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Сочи, отдых в России, Туризм
Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми

Эксперты OneTwoTrip: в ноябре россияне с детьми отдыхают в Москве и Стамбуле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТуристы, прилетевшие из Египта, в аэропорту Домодедово
Туристы, прилетевшие из Египта, в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали отельные бронирования в России и за рубежом и выяснили, что внутри страны самый популярный город – Москва. Туда отправился каждый пятый путешественник. Сочи выбрали 16 процентов пользователей, а Санкт-Петербург – 12,5 процента.
В числе самых востребованных также Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.
Чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели: 33,5 процентов заказов приходятся на эту категорию размещения. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд (то есть апартаменты, гостевые дома) и "трешки". Их предпочитают 27 и 26 процентов гостей.
Самое востребованное зарубежное направление – Стамбул, туда направляются 12 процентов семей с детьми. Минск выбирает семь процентов туристов, Дубай – шесть процентов. Также путешественники активно едут в Бангкок, Паттайю, Баку, Синграпур, Абу-Даби, Варадеро и Тбилиси.
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