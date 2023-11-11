https://ria.ru/20231111/deti-1908715539.html

Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми

Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми - РИА Новости, 11.11.2023

Эксперты рассказали, где в ноябре чаще всего отдыхают россияне с детьми

Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:51

2023-11-11T02:51

2023-11-11T02:51

туризм

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россия

москва

сочи

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туризм

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали отельные бронирования в России и за рубежом и выяснили, что внутри страны самый популярный город – Москва. Туда отправился каждый пятый путешественник. Сочи выбрали 16 процентов пользователей, а Санкт-Петербург – 12,5 процента.В числе самых востребованных также Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.Чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели: 33,5 процентов заказов приходятся на эту категорию размещения. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд (то есть апартаменты, гостевые дома) и "трешки". Их предпочитают 27 и 26 процентов гостей.Самое востребованное зарубежное направление – Стамбул, туда направляются 12 процентов семей с детьми. Минск выбирает семь процентов туристов, Дубай – шесть процентов. Также путешественники активно едут в Бангкок, Паттайю, Баку, Синграпур, Абу-Даби, Варадеро и Тбилиси.

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москва

сочи

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, москва, сочи, отдых в россии, туризм