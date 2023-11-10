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Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе - РИА Новости, 10.11.2023
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23:21 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zayavlenie-1908789562.html
Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе
Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе - РИА Новости, 10.11.2023
Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе
МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "этнической чистке" армян в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T23:21
2023-11-10T23:21
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
ильхам алиев
никол пашинян
оон
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "этнической чистке" армян в Карабахе. Ранее в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции заявил, что "в результате этнической чистки свыше 500 000 армян больше не имеют возможности жить на своей родине". "Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке". Армения, которая за почти 30 лет агрессивной политики нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила беспрецедентный геноцид и массовые убийства против азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков, не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. В релизе МИД Азербайджана отмечается, что "премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что переселение армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в Армению на основе личных решений, не имеет ничего общего с принудительным переселением". "Еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные необоснованные обвинения прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении. Совершенно необоснованно, что требование Общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении на родные земли было охарактеризовано премьер-министром Армении как "территориальные претензии" и "подготовка к агрессии" против Армении. Именно армянская сторона полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге, продемонстрировав тем самым свою незаинтересованность в мире и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. МИД Азербайджана призвал армянскую сторону отказаться от заявлений, "наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества". "Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, оон
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, ООН
Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе

МИД Азербайджана отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "этнической чистке" армян в Карабахе.
Ранее в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции заявил, что "в результате этнической чистки свыше 500 000 армян больше не имеют возможности жить на своей родине".
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4 ноября, 13:30
«
"Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке". Армения, которая за почти 30 лет агрессивной политики нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила беспрецедентный геноцид и массовые убийства против азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков, не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В релизе МИД Азербайджана отмечается, что "премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что переселение армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в Армению на основе личных решений, не имеет ничего общего с принудительным переселением".
«
"Еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные необоснованные обвинения прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении. Совершенно необоснованно, что требование Общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении на родные земли было охарактеризовано премьер-министром Армении как "территориальные претензии" и "подготовка к агрессии" против Армении. Именно армянская сторона полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге, продемонстрировав тем самым свою незаинтересованность в мире и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана призвал армянскую сторону отказаться от заявлений, "наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".
«
"Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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