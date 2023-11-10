https://ria.ru/20231110/zayavlenie-1908789562.html

Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе

Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе - РИА Новости, 10.11.2023

Азербайджан отверг заявление Пашиняна об "этнической чистке" в Карабахе

МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "этнической чистке" армян в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T23:21

2023-11-10T23:21

2023-11-10T23:21

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg

БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "этнической чистке" армян в Карабахе. Ранее в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции заявил, что "в результате этнической чистки свыше 500 000 армян больше не имеют возможности жить на своей родине". "Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке". Армения, которая за почти 30 лет агрессивной политики нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила беспрецедентный геноцид и массовые убийства против азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков, не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. В релизе МИД Азербайджана отмечается, что "премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что переселение армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в Армению на основе личных решений, не имеет ничего общего с принудительным переселением". "Еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные необоснованные обвинения прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении. Совершенно необоснованно, что требование Общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении на родные земли было охарактеризовано премьер-министром Армении как "территориальные претензии" и "подготовка к агрессии" против Армении. Именно армянская сторона полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге, продемонстрировав тем самым свою незаинтересованность в мире и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. МИД Азербайджана призвал армянскую сторону отказаться от заявлений, "наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества". "Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html

https://ria.ru/20231110/opros-1908728437.html

https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, оон