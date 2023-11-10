https://ria.ru/20231110/vino-1908684681.html

В ФТС оценили рост импорта вина в этом году

В ФТС оценили рост импорта вина в этом году - РИА Новости, 10.11.2023

В ФТС оценили рост импорта вина в этом году

Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков -... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:17

2023-11-10T15:17

2023-11-10T15:37

россия

экономика

италия

грузия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/80/1556318084_0:265:3006:1956_1920x0_80_0_0_79754981e1d41825dfbe46c8f071abc0.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. "На 6% за 10 месяцев объем импорта (вина - ред.) вырос", - заявил он, выступая на Российском винодельческом форуме. Согласно материалам таможенной службы, которые также были представлены на мероприятии, импорт вина в Россию в январе-октябре составил 532,4 тысячи тонн против 501,1 тысячи за десять месяцев 2022 года. "Основные лидеры свои позиции не потеряли", - добавил Чмора. Так, в топе стран в этом году Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%), Португалия (6%). При этом экспорт вина в соответствующем периоде составил 1,4 тысячи тонн против 2,8 тысячи годом ранее. Среди лидеров оказались Китай (41%), Абхазия (40%), Израиль (4%), Таджикистан (3%) и Турция (также 3%). В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной пошлины на 2024 год, сообщил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.В Москве с 9 по 10 ноября в проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

россия

италия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, италия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)