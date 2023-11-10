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В ФТС оценили рост импорта вина в этом году - РИА Новости, 10.11.2023
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15:17 10.11.2023 (обновлено: 15:37 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/vino-1908684681.html
В ФТС оценили рост импорта вина в этом году
В ФТС оценили рост импорта вина в этом году - РИА Новости, 10.11.2023
В ФТС оценили рост импорта вина в этом году
Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков -... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:17
2023-11-10T15:37
россия
экономика
италия
грузия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. "На 6% за 10 месяцев объем импорта (вина - ред.) вырос", - заявил он, выступая на Российском винодельческом форуме. Согласно материалам таможенной службы, которые также были представлены на мероприятии, импорт вина в Россию в январе-октябре составил 532,4 тысячи тонн против 501,1 тысячи за десять месяцев 2022 года. "Основные лидеры свои позиции не потеряли", - добавил Чмора. Так, в топе стран в этом году Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%), Португалия (6%). При этом экспорт вина в соответствующем периоде составил 1,4 тысячи тонн против 2,8 тысячи годом ранее. Среди лидеров оказались Китай (41%), Абхазия (40%), Израиль (4%), Таджикистан (3%) и Турция (также 3%). В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной пошлины на 2024 год, сообщил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.В Москве с 9 по 10 ноября в проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
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россия, экономика, италия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Италия, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В ФТС оценили рост импорта вина в этом году

ФТС: импорт вина в Россию за десять месяцев 2023 года вырос на шесть процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вино "Шато Мухрани" на полке супермаркета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора.
«
"На 6% за 10 месяцев объем импорта (вина - ред.) вырос", - заявил он, выступая на Российском винодельческом форуме.
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Согласно материалам таможенной службы, которые также были представлены на мероприятии, импорт вина в Россию в январе-октябре составил 532,4 тысячи тонн против 501,1 тысячи за десять месяцев 2022 года.
«
"Основные лидеры свои позиции не потеряли", - добавил Чмора. Так, в топе стран в этом году Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%), Португалия (6%).
При этом экспорт вина в соответствующем периоде составил 1,4 тысячи тонн против 2,8 тысячи годом ранее. Среди лидеров оказались Китай (41%), Абхазия (40%), Израиль (4%), Таджикистан (3%) и Турция (также 3%).
В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной пошлины на 2024 год, сообщил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В Москве с 9 по 10 ноября в проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
 
РоссияЭкономикаИталияГрузияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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