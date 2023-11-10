https://ria.ru/20231110/upts-1908758400.html

В УПЦ обвинили полицию Украины в содействии преступлениям против верующих

В УПЦ обвинили полицию Украины в содействии преступлениям против верующих - РИА Новости, 10.11.2023

В УПЦ обвинили полицию Украины в содействии преступлениям против верующих

Сотрудники полиции Украины содействуют совершению противоправных действий против верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отказываясь... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:45

2023-11-10T18:45

2023-11-10T18:45

религия

украина

россия

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции Украины содействуют совершению противоправных действий против верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отказываясь расследовать нарушения со стороны противников УПЦ, представители церкви в связи с этим будут обращаться в госбюро расследований и к украинскому омбудсмену, сообщил адвокат, представляющий интересы Киево-Печерской Лавры, Никита Чекман в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале. "Имеем уже более 20 уголовных дел, которые полиция Печерского района должна была бы зарегистрировать по нашим заявлениям. Адвокаты Киево-Печерской лавры почти каждый день обращаются с заявлениями в полицию касаемо незаконных противоправных действий так называемых активистов", - сказал Чекман.По его словам, "активисты" оскорбляют верующих УПЦ и пытаются сорвать молебны на территории Киево-Печерской лавры, что является нарушением уголовного кодекса. Он отметил, что суды принимают решения, обязывающие полицию начать расследование таких фактов, но полиция всячески избегает выполнения таких постановлений. "Сейчас полиция выполняет заказ и содействует проведению незаконных действий против нас, верных УПЦ. Наверное, полиция выполняет какое-то указание, не дать привлечь к ответственности так называемых активистов... И видим совсем другой подход к нашим священнослужителям. Как только священнослужитель УПЦ выскажет свое мнение по поводу действий ПЦУ, сразу получает подозрение и начинается против него преследование", - отметил Чекман. Он заявил, что представители УПЦ в связи с этим готовят обращение в госбюро расследований Украины и к уполномоченному по защите прав человека. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231107/proverki-1907904815.html

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, украинская православная церковь