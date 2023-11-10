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Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства - РИА Новости, 10.11.2023
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20:18 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908774188.html
Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства
Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства - РИА Новости, 10.11.2023
Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства
Основные производители мяса птицы и яйца РФ увеличат поставки для внутреннего рынка, ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:18
2023-11-10T20:18
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основные производители мяса птицы и яйца РФ увеличат поставки для внутреннего рынка, ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Согласно данным Росстата, с начала года по 7 ноября мясо кур подорожало на 29,66%, а куриные яйца – на 21,16%; между тем, рост цен на продовольственные товары в РФ за 10 месяцев составил 3,67% в годовом выражении. "В текущем году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца. С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте", - сообщили в пресс-службе Кроме того, совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. "Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231110/vino-1908709756.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства

Минсельхоз России: ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства

© РИА НовостиКуры
Куры - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости
Куры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основные производители мяса птицы и яйца РФ увеличат поставки для внутреннего рынка, ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Согласно данным Росстата, с начала года по 7 ноября мясо кур подорожало на 29,66%, а куриные яйца – на 21,16%; между тем, рост цен на продовольственные товары в РФ за 10 месяцев составил 3,67% в годовом выражении.
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"В текущем году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца. С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте", - сообщили в пресс-службе
Кроме того, совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице.
«
"Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", - отметили в министерстве.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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