https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908774188.html

Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства

Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства - РИА Новости, 10.11.2023

Минсельхоз ждет стабилизацию цен на продукцию птицеводства

Основные производители мяса птицы и яйца РФ увеличат поставки для внутреннего рынка, ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:18

2023-11-10T20:18

2023-11-10T20:18

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основные производители мяса птицы и яйца РФ увеличат поставки для внутреннего рынка, ожидается стабилизация цен на продукцию птицеводства, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Согласно данным Росстата, с начала года по 7 ноября мясо кур подорожало на 29,66%, а куриные яйца – на 21,16%; между тем, рост цен на продовольственные товары в РФ за 10 месяцев составил 3,67% в годовом выражении. "В текущем году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца. С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте", - сообщили в пресс-службе Кроме того, совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. "Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231110/vino-1908709756.html

https://ria.ru/20231101/pshenitsa-1906790665.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)