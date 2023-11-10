https://ria.ru/20231110/shishkarev-1908560618.html

Шишкарев: до многодетных сотрудников должна доходить вся сумма поддержки

Шишкарев: до многодетных сотрудников должна доходить вся сумма поддержки - РИА Новости, 10.11.2023

Шишкарев: до многодетных сотрудников должна доходить вся сумма поддержки

Для улучшения демографической ситуации в стране важна синергия мер поддержки со стороны государства и бизнеса, корпоративные программы должны вносить свой... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:12

2023-11-10T09:12

2023-11-10T09:12

сергей шишкарев

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Для улучшения демографической ситуации в стране важна синергия мер поддержки со стороны государства и бизнеса, корпоративные программы должны вносить свой вклад, расширяя и дополняя государственную поддержку, заявил председатель Совета директоров Группы Компаний (ГК) "Дело" Сергей Шишкарев в ходе парламентских слушаний на тему "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика", которые прошли 9 ноября в Совете Федерации РФ. "Задача и возможность отечественного бизнеса – поддержать прилагаемые государством усилия по улучшению демографической ситуации. Стать демографическим агентом государства", – привели слова Шишкарева в пресс-службе компании. Так, отметил он, в ГК "Дело" уже больше года действует собственная демографическая программа по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, цель которой - повысить уровень жизни и создать комфортные условия труда для семей с детьми. Программа включает в себя ряд дополнительных льгот, доплат и преференций для семей с детьми и предусматривает прогрессивность размеров льгот и их резкое увеличение с рождением третьего ребенка. Основная мера поддержки компании – выплата миллиона рублей сотрудникам при рождении третьего и каждого последующего детей. Однако, чтобы максимум расходов в рамках мер поддержки доходил именно до людей, Шишкарев предложил освободить сотрудников от уплаты НДФЛ на получаемые в рамках корпоративной демографической программы выплаты. "Мы не ожидаем сиюминутных результатов, а рассчитываем, что системные усилия станут эффективным инструментом содействия улучшению ситуации в целом. Для того, чтобы максимум расходов доходил именно до сотрудников, предлагаем, по аналогии с материнским капиталом, освободить их от уплаты НДФЛ на получаемые выплаты. Также просим признать расходы на поддержку многодетных сотрудников и членов их семей экономически обоснованными и учитывать их при исчислении налога на прибыль организаций и не облагать выплачиваемый им один миллион рублей страховыми взносами. Тогда сотрудники смогут получить всю сумму, которую компания направляет на их поддержку", – пояснил Шишкарев.

https://ria.ru/20230912/shishkarev-1895873866.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шишкарев, совет федерации рф