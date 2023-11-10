https://ria.ru/20231110/putin-1908764820.html

Спецоперация, 10 ноября: Путин в штабе ВС и признания украинских пленных

Спецоперация, 10 ноября: Путин в штабе ВС и признания украинских пленных - РИА Новости, 10.11.2023

Спецоперация, 10 ноября: Путин в штабе ВС и признания украинских пленных

О поездке Владимира Путина в штаб Южного военного округа, ходе спецоперации и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:46

2023-11-10T19:46

2023-11-10T20:09

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. О поездке Владимира Путина в штаб Южного военного округа, ходе спецоперации и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. Поездка Путина и признания украинских военнопленныхПрезидент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами отечественной военной техники. Западную же военную технику, переданную Киеву, не доверяют солдатам ВСУ. По словам одного из пленных, украинским бригадам, в составе которых много мобилизованных, не дают натовское оружие потому, что командование опасается возможного "похода на Киев" из-за негативных настроений в рядах армии. Как рассказал другой военнопленный, в ряде подразделений ВСУ, где служат призванные на службу, порядка 80 процентов личного состава — бывшие заключенные. Киевскому режиму пора понять, что ему не удастся одержать победу на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи, в то время как предыдущие обещания не сбылись, и спонсоры нынешних украинских властей "волнуются". В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает, что конфликт на Украине близок к завершению. По его оценке, Киев уже пробежал 70 метров в забеге на 100 метров, "но эти последние 30 являются самыми тяжелыми".Ход спецоперации По данным Минобороны, в течение недели на Херсонском направлении ВСУ неоднократно пытались высадиться на левом берегу Днепра. Их потери за это время составили до 505 человек. В частности, 9 ноября при попытке закрепиться на левом берегу были уничтожены военнослужащие 36-й бригады ВСУ, еще 11 украинских солдат попали в плен. Как добавили в ведомстве, за мужество и героизм при отражении этой атаки к госнаградам представили старшего лейтенанта Золто Арсаланова и других бойцов его роты. Всего за семь дней Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по украинской аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения вооружений и техники. Также за неделю российские войска сумели улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении и отразить 18 атак противника. В результате ВСУ потеряли свыше 710 человек. Еще девять атак в течение недели удалось отбить на Краснолиманском направлении. Там противник потерял свыше 725 человек убитыми и ранеными. На Донецком и Южнодонецком направлениях за этот период в совокупности удалось отразить 19 атак ВСУ, которые потеряли здесь более 2390 человек убитыми и ранеными. На Запорожском направлении российские войска также вели активную оборону, отбив 14 попыток наступления ВСУ у Работино и Вербового. Киев потерял за неделю до 495 человек. В общей сложности за прошедшие семь дней ВСУ совокупно потеряли порядка 4825 военнослужащих и 375 единиц различной техники, не считая авиации и беспилотников, следует из сводки Минобороны.Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили восемь боевых самолетов ВСУ, 32 снаряда РСЗО HIMARS, 12 крылатых ракет авиационного базирования SCALP и Storm Shadow, а также две противокорабельные ракеты "Нептун". Атаки дронов По данным российского военного ведомства, минувшей ночью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Крыма, еще один дрон уничтожен над территорией Тульской области.В течение дня один украинский БПЛА обезврежен средствами РЭБ в Ливенском районе Орловской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Еще об одном уничтоженном украинском беспилотнике, на этот раз над Брянской областью, доложило Минобороны. В пятницу также прозвучала воздушная тревога на всей территории Украины. Агенты Киева Помимо попыток террористических атак с применением БПЛА, киевские спецслужбы не оставляют попыток использовать для терактов агентов внутри России. Так, суд в Ярославской области приговорил к шести годам колонии девушку, пытавшуюся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, следует из видео УФСБ региона. Кроме того, ФСБ по ДНР сообщило о задержании в республике гражданина Украины, который подозревается в организации покушения на директора одного из заводов Мариуполя.Поддержка Украины Тем временем на поле боя Киев рискует вновь начать испытывать снарядный голод. По данным Bloomberg, ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву один миллион снарядов. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна никогда не согласится увязать транши Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с выплатой Будапешту денег из фондов. Будапешт отказывается согласовывать выделение 50 миллиардов евро Киеву на следующие четыре года из бюджета ЕС. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России. По его словам, возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный уровень — быстрее, чем предполагалось.

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https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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Кадры посещения Путиным штаба Южного военного округа Кадры посещения Путиным штаба Южного военного округа. Президента сопровождали Шойгу и начальник Генштаба Герасимов. 2023-11-10T19:46 true PT2M55S

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россия, киев, украина, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз