https://ria.ru/20231110/putin-1908543927.html
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.11.2023
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T03:09
2023-11-10T03:09
2023-11-10T14:51
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — сказал он.Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.Президент ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе спецоперации, добавил Песков.Путин регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.
https://ria.ru/20231005/shoygu-1900606827.html
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Кадры посещения Путиным штаба Южного военного округа
Кадры посещения Путиным штаба Южного военного округа. Президента сопровождали Шойгу и начальник Генштаба Герасимов.
2023-11-10T03:09
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, дмитрий песков, ростов-на-дону, россия, казахстан, сергей шойгу
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ростов-на-Дону, Россия, Казахстан, Сергей Шойгу
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Путин снова побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону