https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1908474619.html

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в отелях

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в отелях - РИА Новости, 10.11.2023

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в отелях

Каждый пятый российский путешественник в этом году что-либо забывал в отелях, говорится в совместном исследовании сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:00

2023-11-10T03:00

2023-11-10T03:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Каждый пятый российский путешественник в этом году что-либо забывал в отелях, говорится в совместном исследовании сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Специалисты опросили десятки тысяч туристов из России. Оказалось, что каждый пятый опрошенный забывал вещи в гостиницах один или два раза, а один процент респондентов — три раза. Еще один процент туристов сказали, что "постоянно что-то оставляют в отелях", рассказали аналитики.Чаще всего теряют вещи в гостиницах мужчины, их 67 процентов. Меньше предметов забывают в номере путешественники, проживающие с коллегами. Треть постояльцев, останавливающихся в комнате с партнером или супругом, забывают что-то в гостинице.Каждый пятый сказал, что возвращаются домой из отпуска, оставив на курорте предмет одежды или обуви. Зарядные устройства теряют 18 процентов пользователей, туалетные принадлежности — 11 процентов, мобильные устройства — семь процентов. Без зубных щеток и паспортов уезжают домой по четыре процента туристов.Реже всего постояльцы забывают в отелях лекарства — этим вариантам досталось по одному проценту ответов. Эксперты отмечают, что туристы забывают даже новые сумочки и автомобили.В одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Только после звонка техподдержки мужчина вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Забрали его только через несколько дней, рассказала директор клиентского сервиса "Отелло" Ольга Карлей."Однажды спортсмены выехали из отеля, забыв в специальной комнате для хранения снаряжения свое оборудование стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Вспомнили о нем уже в аэропорту. Пришлось отправлять им оборудование почтовой службой в другой город", — рассказал менеджер одного из отелей Сочи.Не все возвращаются за забытыми вещами. "Более 60 процентов респондентов ответили, что даже не пытаются вернуть забытую вещь. Самостоятельно приезжали в отель и забирали оставленное 14 процентов опрошенных, а восемь процентов туристов обращались в службу поддержки гостиницы с просьбой переслать оставленные предметы", — рассказали эксперты.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, сочи, отдых в россии, отели, гостиницы