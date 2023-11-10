https://ria.ru/20231110/ovosch-1908537175.html

Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм

Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм - РИА Новости, 10.11.2023

Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм

Употребление всех видов капусты способствует детоксикации и обновлению организма, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:10

2023-11-10T02:10

2023-11-10T02:10

общество

маргарита королева

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Употребление всех видов капусты способствует детоксикации и обновлению организма, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Капуста богата серой, а этот элемент помогает поддерживать в клетках определенный уровень антиоксиданта глутатиона, необходимого для эффективного очищения организма от токсинов, пояснила врач."Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ – источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма", – сказала Королева.По ее словам, блюда из капусты благоприятно воздействуют на печень и обменные процессы."Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – ред.) будет происходить своевременно", – уточнила Королева.Жителям промышленных городов включение капусты в повседневный рацион поможет избежать хронической интоксикации, считает диетолог."Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов", – добавила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230709/myshtsy-1882807564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, маргарита королева, здоровье - общество