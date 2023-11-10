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Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм
Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм - РИА Новости, 10.11.2023
Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм
Употребление всех видов капусты способствует детоксикации и обновлению организма, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:10
2023-11-10T02:10
2023-11-10T02:10
общество
маргарита королева
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Употребление всех видов капусты способствует детоксикации и обновлению организма, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Капуста богата серой, а этот элемент помогает поддерживать в клетках определенный уровень антиоксиданта глутатиона, необходимого для эффективного очищения организма от токсинов, пояснила врач."Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ – источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма", – сказала Королева.По ее словам, блюда из капусты благоприятно воздействуют на печень и обменные процессы."Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – ред.) будет происходить своевременно", – уточнила Королева.Жителям промышленных городов включение капусты в повседневный рацион поможет избежать хронической интоксикации, считает диетолог."Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов", – добавила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита королева, здоровье - общество
Общество, Маргарита Королева, Здоровье - Общество
Врач назвала овощ, который помогает "обновить" организм
Врач Королева посоветовала есть капусту для детоксикации и обновления организма
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Употребление всех видов капусты способствует детоксикации и обновлению организма, рассказала в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Капуста богата серой, а этот элемент помогает поддерживать в клетках определенный уровень антиоксиданта глутатиона, необходимого для эффективного очищения организма от токсинов, пояснила врач.
«
"Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ – источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма", – сказала Королева.
По ее словам, блюда из капусты благоприятно воздействуют на печень и обменные процессы.
"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – ред.) будет происходить своевременно", – уточнила Королева.
Жителям промышленных городов включение капусты в повседневный рацион поможет избежать хронической интоксикации, считает диетолог.
"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов", – добавила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
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