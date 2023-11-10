https://ria.ru/20231110/molodezh-1908095550.html

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи - РИА Новости, 10.11.2023

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD) ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:30

2023-11-10T02:30

2023-11-10T02:30

справки

россия

международный день молодежи

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908102296_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e1ae77e427920b83a8fa7df21ef84e65.jpg

Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD) ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY, ВФДМ), учрежденной на Всемирной конференции молодежи в Лондоне (Великобритания) 29 октября-10 ноября 1945 года. Мероприятие было созвано по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны (1939-1945) для борьбы с фашизмом. За созданием ВФДМ последовало учреждение Международного союза студентов (МСС) в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) в августе 1946 года. Целью новой организации стало содействие взаимопониманию и сотрудничеству молодежи во всех областях жизни общества, борьбе против социального, национального и расового угнетения, за мир и безопасность народов, за права молодежи.Федерация впервые в международном масштабе объединила молодежь без различия в политических и религиозных взглядах, расовой и национальной принадлежности и социального положения в защиту мира, своих прав и независимости народов.В период своего расцвета ВФДМ объединяла свыше 100 миллионов юношей и девушек – представителей 250 молодежных организаций из 115 стран. По оценкам ООН, в настоящее время в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей (15-24 лет), или 16% мирового населения. К 2030 году численность молодых людей, по прогнозам, достигнет почти 1,3 миллиарда человек. ООН считает, что молодежь может играть важную роль в области развития, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала. В частности, молодые люди должны получать образование и навыки, необходимые для того, чтобы вносить свой вклад в развитие экономики; и им нужен доступ к рынкам труда.Самое известное мероприятие, проводимое ВФДМ – Всемирный фестиваль молодежи и студентов (World Festival of Youth and Students). Его целями являются консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи справедливости, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия.Впервые фестиваль прошел в 1947 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) и собрал 17 тысяч участников из 71 страны мира. Всего было проведено 19 фестивалей в разных странах мира: Венгрии (1949), Германии (1951, 1973), Румынии (1953), Польше (1955), Австрии (1959), Финляндии (1962), Болгарии (1968), Кубе (1978, 1997), КНДР (1989), Алжире (2001), Венесуэле (2005), Южно-Африканской республике (2010), Эквадоре (2013). Дважды (1957, 1985) Всемирный фестиваль молодежи и студентов принимала Москва.В фестивале 1957 года приняли участие 34 тысячи человек – он стал одним из крупнейших культурных и политических событий нескольких послевоенных десятилетий.Под лозунгом "За мир и дружбу" он объединил молодых представителей из 131 страны.В фестивале 1985 года, проходившем под лозунгом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу", участвовали 26 тысяч молодых людей из 157 стран.XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в России в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!". Он стал самым грандиозным молодежным событием в современной истории страны. В нем приняли участие около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира – это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов. В рамках образовательной программы фестиваля выступили более 1,3 тысячи спикеров, в ее подготовке участвовало более 3 тысяч экспертов. В его организации принимали участие пять тысяч волонтеров из России и 76 стран мира. В феврале-марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи снова пройдет в России.Местом его проведения выбрана федеральная территория "Сириус" (Краснодарский край). В нем примут участие 20 тысяч человек, из них 10 тысяч – иностранцы. Заявки к участию подали более 180 стран.В декабре 2020 года в России был принят закон "О молодежной политике в Российской Федерации", который определяет молодежь как социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Законом был повышен возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно.В России реализуются Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением правительства РФ в ноябре 2014 года. Главным итогом их исполнения должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности во все сферы жизни. В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности, запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве. В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на эффективную самореализацию молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов.На платформе Росмолодежи проходят форумы "Территория смыслов", "Таврида", "ШУМ", "Машук", "Амур", "Экосистема" и др. Они объединяют 50 тысяч очных, 300 тысяч онлайн-участников из 24 регионов страны. Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. По данным Росстата на 1 января 2023 года, численность россиян в возрасте с 14 по 35 лет составила 37,9 миллиона человек (данные без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, международный день молодежи, в мире