Глава Росмолодежи рассказал о приоритетах молодежной политики

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание социальных лифтов для молодых людей сегодня является одним из приоритетных направлений молодёжной политики РФ, не менее актуальны развитие добровольчества и социализация молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, считает глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости о вызовах, стоящих сегодня перед российской молодёжной политикой.

Бугаев напомнил, что основные принципы развития молодёжной политики в России сформулированы в "Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года", которая была принята в 2014 году. Однако, по его словам, на сегодняшний момент "поменялись запросы у молодых людей", а вместе с ними поменялись "методы и способы реализации основных направлений, изначально заложенных в "Стратегии".

"На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов (причем не только кадровых), которые дают возможность для реализации молодежи. Далее, сегодня активно позиционирует себя добровольчество, волонтерское движение, ставшее в хорошем смысле слова "мейнстримом" не только в молодежной политике, но и в принципе в социальных процессах", - рассказал Бугаев.

Он добавил, что развитие волонтерства в современной России является беспрецедентным феноменом и настоящей "чертой нашего времени". Бугаев уточнил, что, по оценке социологических служб, сейчас в РФ 14 миллионов добровольцев и волонтеров. Росмолодежь "корректирует" свою деятельность "с учетом запроса общества на участие в волонтерском движении", отметил он.

"Подходы к работе с молодежью меняются, откликаясь на вызовы времени и запросы молодежи. Один из крайне актуальных вопросов, стоящих сейчас перед нами, – вопрос социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации", - добавил Бугаев.

Говоря о новых вызовах, возникших сегодня в молодежной политике, он с сожалением отметил беспрецедентную черту эпохи - появление так называемых "групп смерти", "скулшутинга", что, по его словам, невозможно не учитывать в работе с современной молодёжью.