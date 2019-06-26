Глава Росмолодежи рассказал о приоритетах молодежной политики

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание социальных лифтов для молодых людей сегодня является одним из приоритетных направлений молодёжной политики РФ, не менее актуальны развитие добровольчества и социализация молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, считает глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости о вызовах, стоящих сегодня перед российской молодёжной политикой.
Бугаев напомнил, что основные принципы развития молодёжной политики в России сформулированы в "Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года", которая была принята в 2014 году. Однако, по его словам, на сегодняшний момент "поменялись запросы у молодых людей", а вместе с ними поменялись "методы и способы реализации основных направлений, изначально заложенных в "Стратегии".
"На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов (причем не только кадровых), которые дают возможность для реализации молодежи. Далее, сегодня активно позиционирует себя добровольчество, волонтерское движение, ставшее в хорошем смысле слова "мейнстримом" не только в молодежной политике, но и в принципе в социальных процессах", - рассказал Бугаев.
Он добавил, что развитие волонтерства в современной России является беспрецедентным феноменом и настоящей "чертой нашего времени". Бугаев уточнил, что, по оценке социологических служб, сейчас в РФ 14 миллионов добровольцев и волонтеров. Росмолодежь "корректирует" свою деятельность "с учетом запроса общества на участие в волонтерском движении", отметил он.
"Подходы к работе с молодежью меняются, откликаясь на вызовы времени и запросы молодежи. Один из крайне актуальных вопросов, стоящих сейчас перед нами, – вопрос социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации", - добавил Бугаев.
Говоря о новых вызовах, возникших сегодня в молодежной политике, он с сожалением отметил беспрецедентную черту эпохи - появление так называемых "групп смерти", "скулшутинга", что, по его словам, невозможно не учитывать в работе с современной молодёжью.
Руководитель Росмолодежи подчеркнул, что все перечисленные направления были не столь актуальны на момент составления "Стратегии", но сегодня становятся "одними из первостепенных".