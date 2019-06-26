Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:35Z
https://ria.ru/20190626/1555920328.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155148/45/1551484572_0:314:1200:989_1036x0_80_0_0_7b5254d0df10a5220747faee0665d1af.jpg
РИА Новости

Глава Росмолодежи рассказал о приоритетах молодежной политики

10:35
121
© Фото : РосмолодежьРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
© Фото : Росмолодежь
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание социальных лифтов для молодых людей сегодня является одним из приоритетных направлений молодёжной политики РФ, не менее актуальны развитие добровольчества и социализация молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, считает глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости о вызовах, стоящих сегодня перед российской молодёжной политикой.
Бугаев напомнил, что основные принципы развития молодёжной политики в России сформулированы в "Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года", которая была принята в 2014 году. Однако, по его словам, на сегодняшний момент "поменялись запросы у молодых людей", а вместе с ними поменялись "методы и способы реализации основных направлений, изначально заложенных в "Стратегии".
"На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов (причем не только кадровых), которые дают возможность для реализации молодежи. Далее, сегодня активно позиционирует себя добровольчество, волонтерское движение, ставшее в хорошем смысле слова "мейнстримом" не только в молодежной политике, но и в принципе в социальных процессах", - рассказал Бугаев.
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
08:42
В Совфеде прокомментировали идею снизить возраст совершеннолетия
Он добавил, что развитие волонтерства в современной России является беспрецедентным феноменом и настоящей "чертой нашего времени". Бугаев уточнил, что, по оценке социологических служб, сейчас в РФ 14 миллионов добровольцев и волонтеров. Росмолодежь "корректирует" свою деятельность "с учетом запроса общества на участие в волонтерском движении", отметил он.
"Подходы к работе с молодежью меняются, откликаясь на вызовы времени и запросы молодежи. Один из крайне актуальных вопросов, стоящих сейчас перед нами, – вопрос социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации", - добавил Бугаев.
Говоря о новых вызовах, возникших сегодня в молодежной политике, он с сожалением отметил беспрецедентную черту эпохи - появление так называемых "групп смерти", "скулшутинга", что, по его словам, невозможно не учитывать в работе с современной молодёжью.
Руководитель Росмолодежи подчеркнул, что все перечисленные направления были не столь актуальны на момент составления "Стратегии", но сегодня становятся "одними из первостепенных".
Читайте полный текст интервью с Александром Бугаевым >>
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка
8 июня, 14:54
России необходим закон о молодежной политике, заявил глава Росмолодежи
000010
Обсудить 0
Александр БугаевРосмолодежьОбщество
Рекомендуем
В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей
РИА
Новости
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Александр Бугаев: сейчас есть тенденция к снижению возраста совершеннолетия
Выпускники
Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
Лента
новостей
На жителя Нового Уренгоя завели дело за угрозы мэру
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Аркадий Ивановский
Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
На учениях в Крыму погибли два десантника
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
Здание Оперного театра в Сиднее
Австралийские СМИ потребовали обеспечить большую защиту прав журналистов
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния