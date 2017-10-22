На площадках Фестиваля молодежи в Сочи выступили более 1,3 тысячи спикеров

Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров во время образовательной секции Срочные новости на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров во время образовательной секции Срочные новости на фестивале молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Более 1,3 тысячи спикеров выступили в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), в ее подготовке участвовало более 3 тысяч экспертов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ, руководитель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко на пресс-конференции.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в фестивале приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран — 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

"Только по образовательной программе у нас прошло 818 образовательных дискуссионных мероприятий в главном медиацентре. Участие в них приняло 1325 спикеров, докладчиков… А в подготовке этой программы участвовало более трех тысяч экспертов", — сказал Кириенко.

По его словам, участие 25 тысяч молодых людей из 188 стран — это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов. Он также уточнил, что на фестиваль прибыли участники из 85 регионов России.

"Общее количество людей, которые у нас были аккредитованы, — 67670 человек, 67670 аккредитаций было выдано для того, чтобы попадать на площадки фестиваля", — добавил Кириенко.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.