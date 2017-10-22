На площадках Фестиваля молодежи в Сочи выступили более 1,3 тысячи спикеров

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Более 1,3 тысячи спикеров выступили в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), в ее подготовке участвовало более 3 тысяч экспертов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ, руководитель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко на пресс-конференции.
Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в фестивале приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран — 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.
"Только по образовательной программе у нас прошло 818 образовательных дискуссионных мероприятий в главном медиацентре. Участие в них приняло 1325 спикеров, докладчиков… А в подготовке этой программы участвовало более трех тысяч экспертов", — сказал Кириенко.
По его словам, участие 25 тысяч молодых людей из 188 стран — это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов. Он также уточнил, что на фестиваль прибыли участники из 85 регионов России.
"Общее количество людей, которые у нас были аккредитованы, — 67670 человек, 67670 аккредитаций было выдано для того, чтобы попадать на площадки фестиваля", — добавил Кириенко.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.