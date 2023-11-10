Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы
Милохин в интервью Медведевой не ответил, что такое Сахалин и где он находится
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.
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"Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город", — попытался выкрутиться Милохин.
Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда 21-летний тиктокер догадался и ответил, что "Сахалин — это остров".
Но вот на вопрос, в какой стране находится Сахалин, Милохин ответить уже не смог.
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"В Канаде", — попытался угадать тиктокер.
Вопрос про Сахалин Медведева выбрала в связи с негативным высказыванием режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.
За границей 21-летний певец исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем, что не понравилось правозащитникам в России.
Например, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы.
Блогер тогда только вернулся в России, но на фоне новостей о призыве оперативно улетел за рубеж.