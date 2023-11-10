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Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы - РИА Новости, 10.11.2023
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Шоубиз
 
17:36 10.11.2023 (обновлено: 17:46 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/milokhin-1908717639.html
Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы
Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы - РИА Новости, 10.11.2023
Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы
Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:36
2023-11-10T17:46
шоубиз
даня милохин
евгения медведева
дубай
сахалин
оаэ
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.&quot;Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город&quot;, — попытался выкрутиться Милохин.Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда 21-летний тиктокер догадался и ответил, что "Сахалин — это остров".Но вот на вопрос, в какой стране находится Сахалин, Милохин ответить уже не смог."В Канаде", — попытался угадать тиктокер. Вопрос про Сахалин Медведева выбрала в связи с негативным высказыванием режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.Блогер покинул Россию прошлой осенью после внезапного отказа от дальнейшего участия в ледовом шоу на Первом канале. С тех пор он живет в ОАЭ и США.За границей 21-летний певец исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем, что не понравилось правозащитникам в России. Например, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы. Блогер тогда только вернулся в России, но на фоне новостей о призыве оперативно улетел за рубеж.
https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html
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даня милохин, евгения медведева, дубай, сахалин, оаэ, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Даня Милохин, Евгения Медведева, Дубай, Сахалин, ОАЭ, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы

Милохин в интервью Медведевой не ответил, что такое Сахалин и где он находится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.
«

"Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город", — попытался выкрутиться Милохин.

Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда 21-летний тиктокер догадался и ответил, что "Сахалин — это остров".
Но вот на вопрос, в какой стране находится Сахалин, Милохин ответить уже не смог.
«
"В Канаде", — попытался угадать тиктокер.
Вопрос про Сахалин Медведева выбрала в связи с негативным высказыванием режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.
Блогер покинул Россию прошлой осенью после внезапного отказа от дальнейшего участия в ледовом шоу на Первом канале. С тех пор он живет в ОАЭ и США.
За границей 21-летний певец исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем, что не понравилось правозащитникам в России.
Например, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы.
Блогер тогда только вернулся в России, но на фоне новостей о призыве оперативно улетел за рубеж.
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ШоубизДаня МилохинЕвгения МедведеваДубайСахалинОАЭЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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