https://ria.ru/20231110/milokhin-1908717639.html

Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы

Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы - РИА Новости, 10.11.2023

Блогер Даня Милохин опозорился, отвечая на вопрос из школьной программы

Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:36

2023-11-10T17:36

2023-11-10T17:46

шоубиз

даня милохин

евгения медведева

дубай

сахалин

оаэ

знаменитости

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761774666_0:177:3006:1867_1920x0_80_0_0_64828f62325938568fb942dbb784e282.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал героем выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале Евгении Медведевой, и не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин."Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город", — попытался выкрутиться Милохин.Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда 21-летний тиктокер догадался и ответил, что "Сахалин — это остров".Но вот на вопрос, в какой стране находится Сахалин, Милохин ответить уже не смог."В Канаде", — попытался угадать тиктокер. Вопрос про Сахалин Медведева выбрала в связи с негативным высказыванием режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.Блогер покинул Россию прошлой осенью после внезапного отказа от дальнейшего участия в ледовом шоу на Первом канале. С тех пор он живет в ОАЭ и США.За границей 21-летний певец исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем, что не понравилось правозащитникам в России. Например, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы. Блогер тогда только вернулся в России, но на фоне новостей о призыве оперативно улетел за рубеж.

https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

дубай

сахалин

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

даня милохин, евгения медведева, дубай, сахалин, оаэ, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса