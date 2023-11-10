На международном конкурсе чтецов Корана впервые победил россиянин
На Московском международном конкурсе чтецов Корана победил россиянин Фархудинов
© Фото : Совет муфтиев России/ВКонтактеРоссиянин Айёмиддин Фархудинов, получивший главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. 10 ноября 2023
Россиянин Айёмиддин Фархудинов, получивший главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. 10 ноября 2023
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана присужден россиянину Айёмиддину Фархудинову, впервые за всю историю проекта первое место занял россиянин, передает корреспондент РИА Новости.
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"По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов", - сообщил на церемонии вручения призов конкурса председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Участники и гости конкурса чтецов Корана подчеркивают высокую организацию и проведение данного проекта. Конкурс проходил в Соборной мечети Москвы, нам была предоставлена широкая культурная программа с экскурсиями по российской столице. Как сказали мои товарищи, такое трепетное отношение невозможно забыть", - рассказал РИА Новости победитель конкурса Фархудинов.
В конкурсе приняли участие представители 31 страны, в основном арабо-мусульманского мира. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса - Университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Конкурс проходит при поддержке посольства ОАЭ в Москве.