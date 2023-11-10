https://ria.ru/20231110/konkurs-1908787921.html

На международном конкурсе чтецов Корана впервые победил россиянин

На международном конкурсе чтецов Корана впервые победил россиянин - РИА Новости, 11.11.2023

На международном конкурсе чтецов Корана впервые победил россиянин

Главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана присужден россиянину Айёмиддину Фархудинову, впервые за всю историю проекта первое место... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-10T22:52

2023-11-10T22:52

2023-11-11T10:19

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оаэ

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана присужден россиянину Айёмиддину Фархудинову, впервые за всю историю проекта первое место занял россиянин, передает корреспондент РИА Новости. "По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов", - сообщил на церемонии вручения призов конкурса председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. Второе место занял из участник из Ирана - Хосейн Алиреза Хани Бидголи. Третье место присудили знатоку Корана из Индии - Исмаилу Мухаммеду Яхье Маниару. "Участники и гости конкурса чтецов Корана подчеркивают высокую организацию и проведение данного проекта. Конкурс проходил в Соборной мечети Москвы, нам была предоставлена широкая культурная программа с экскурсиями по российской столице. Как сказали мои товарищи, такое трепетное отношение невозможно забыть", - рассказал РИА Новости победитель конкурса Фархудинов. В конкурсе приняли участие представители 31 страны, в основном арабо-мусульманского мира. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса - Университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Конкурс проходит при поддержке посольства ОАЭ в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, оаэ, россия, равиль гайнутдин