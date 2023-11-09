https://ria.ru/20231109/vooruzheniya-1908445571.html

НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг

НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 09.11.2023

НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс привержен контролю над вооружениями и принципу нераспространения, и призвал РФ проявить ответственность. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:14

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс привержен контролю над вооружениями и принципу нераспространения, и призвал РФ проявить ответственность. Совместную пресс-конференцию Столтенберга и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине транслировали на сайте НАТО. "НАТО остается полностью привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, мы призываем Россию проявить ответственность", - сказал генсек. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html

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россия, турция, финляндия, йенс столтенберг, олаф шольц, виктор бондарев, нато, обсе, в мире