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НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 09.11.2023
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16:14 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vooruzheniya-1908445571.html
НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг
НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 09.11.2023
НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс привержен контролю над вооружениями и принципу нераспространения, и призвал РФ проявить ответственность. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:14
2023-11-09T16:14
россия
турция
финляндия
йенс столтенберг
олаф шольц
виктор бондарев
нато
обсе
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс привержен контролю над вооружениями и принципу нераспространения, и призвал РФ проявить ответственность. Совместную пресс-конференцию Столтенберга и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине транслировали на сайте НАТО. "НАТО остается полностью привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, мы призываем Россию проявить ответственность", - сказал генсек. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html
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россия, турция, финляндия, йенс столтенберг, олаф шольц, виктор бондарев, нато, обсе, в мире
Россия, Турция, Финляндия, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Виктор Бондарев, НАТО, ОБСЕ, В мире
НАТО привержена контролю над вооружениями, утверждает Столтенберг

Столтенберг: НАТО остается полностью привержена контролю над вооружениями

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс привержен контролю над вооружениями и принципу нераспространения, и призвал РФ проявить ответственность.
Совместную пресс-конференцию Столтенберга и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине транслировали на сайте НАТО.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
"НАТО остается полностью привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, мы призываем Россию проявить ответственность", - сказал генсек.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть.
В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
8 ноября, 12:06
 
РоссияТурцияФинляндияЙенс СтолтенбергОлаф ШольцВиктор БондаревНАТООБСЕВ мире
 
 
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