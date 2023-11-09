https://ria.ru/20231109/ukraina-1908448997.html
Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки
Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки - РИА Новости, 09.11.2023
Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:31
2023-11-09T16:31
2023-11-09T16:44
украина
евросоюз
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются реальными."Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908315019.html
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РИА Новости
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украина, евросоюз, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Украина, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки
Песков: обещания Евросоюза принять Украину напоминают морковку впереди повозки