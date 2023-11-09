https://ria.ru/20231109/ukraina-1908448997.html

Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки

Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки - РИА Новости, 09.11.2023

Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:31

2023-11-09T16:31

2023-11-09T16:44

украина

евросоюз

россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются реальными."Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908315019.html

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире