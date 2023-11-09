https://ria.ru/20231109/remont-1908305345.html
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в ДНР
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в ДНР - РИА Новости, 09.11.2023
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в ДНР
Амурская область в подшефном Амвросиевском районе ДНР ремонтирует десятки социально-значимых объектов: школ, детских садов, МФЦ, коммунальной инфраструктуры,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:02
2023-11-09T07:02
2023-11-09T07:02
амурская область
общество
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амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
юрий трутнев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Амурская область в подшефном Амвросиевском районе ДНР ремонтирует десятки социально-значимых объектов: школ, детских садов, МФЦ, коммунальной инфраструктуры, сообщает правительство региона. Восстановление подшефных территорий в ДНР обсудили на совете Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В совете приняли участие главы дальневосточных субъектов, в том числе губернатор Амурской области Василий Орлов. За субъектами ДФО закреплены 9 населённых пунктов и 2 района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тысяч человек. Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. В текущем году при поддержке Приамурья там ремонтируются десятки социально-значимых объектов. "Особое внимание уделяем ремонту образовательных учреждений. В этом году на базе школы №6 открыли первую в ДНР "Точку роста", также идет масштабный ремонт Амвросиевского детского сада "Теремок". В конце августа в Амвросиевке заработал новый МФЦ, оборудованный с учетом современных требований. С момента открытия его посетили около 7 000 человек. Также значительное внимание уделяем подготовке коммунальной инфраструктуры района", - сказал Орлов. Также Приамурье и Амвросиевский район ДНР подписали соглашение о сотрудничестве в спорте. "У нас организован обмен опытом между педагогами и спортсменами. Преподаватели из Амвросиевского района не раз приезжали в Амурскую область, посещали наши образовательные учреждения. Амурские спортсмены в ноябре провели для ребят из Амвросиевки мастер-классы по боксу и самбо, а также заключили соглашение о сотрудничестве между спортивной школой олимпийского резерва области и Амвросиевской ДЮСШ", - рассказал губернатор на совете. По плану на 2023 год в ДНР шло восстановление 225 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. "В целом сделано уже немало. Восстановлено 45 школ, 20 детских садов, 5 больниц, 25 детских и спортивных площадок, 33,45 километров водоводов, 490,4 тысячи квадратных метров дорог. Закуплено и передано местным властям 98 единиц автомобильной и специальной техники, 250 тонн гуманитарной помощи. Более 5,8 тысячи детей были отправлены на летний лечебно-оздоровительный отдых", – отметил Трутнев. На 2024 год запланированы строительство и ремонт 256 объектов капитального строительства. "На следующий год мы взяли не меньшие обязательства, чем в этом году. Главы регионов относятся к этому очень ответственно. Выезжают туда и сами контролируют. Уверен в том, что как в этом году мы ни на один день не просрочили ни один объект, так и в будущем году будем стараться работать максимально оперативно и во благо жителей освобождённых территорий", – подчеркнул Юрий Трутнев. Особое внимание вице-премьер попросил уделить строительству и ремонту котельных в подшефных населённых пунктах, чтобы обеспечить необходимым теплом жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.
https://ria.ru/20231102/stadion-1906840030.html
https://ria.ru/20231011/priamure-1901922155.html
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общество, донецкая народная республика, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), юрий трутнев
Амурская область, Общество, Донецкая Народная Республика, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Юрий Трутнев
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в ДНР
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в Амвросиевском районе ДНР
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Амурская область в подшефном Амвросиевском районе ДНР ремонтирует десятки социально-значимых объектов: школ, детских садов, МФЦ, коммунальной инфраструктуры, сообщает правительство региона.
Восстановление подшефных территорий в ДНР обсудили на совете Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ
– полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В совете приняли участие главы дальневосточных субъектов, в том числе губернатор Амурской области Василий Орлов
. За субъектами ДФО закреплены 9 населённых пунктов и 2 района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тысяч человек.
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Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. В текущем году при поддержке Приамурья там ремонтируются десятки социально-значимых объектов.
"Особое внимание уделяем ремонту образовательных учреждений. В этом году на базе школы №6 открыли первую в ДНР "Точку роста", также идет масштабный ремонт Амвросиевского детского сада "Теремок". В конце августа в Амвросиевке
заработал новый МФЦ, оборудованный с учетом современных требований. С момента открытия его посетили около 7 000 человек. Также значительное внимание уделяем подготовке коммунальной инфраструктуры района", - сказал Орлов.
Также Приамурье и Амвросиевский район ДНР подписали соглашение о сотрудничестве в спорте.
"У нас организован обмен опытом между педагогами и спортсменами. Преподаватели из Амвросиевского района не раз приезжали в Амурскую область, посещали наши образовательные учреждения. Амурские спортсмены в ноябре провели для ребят из Амвросиевки мастер-классы по боксу и самбо, а также заключили соглашение о сотрудничестве между спортивной школой олимпийского резерва области и Амвросиевской ДЮСШ", - рассказал губернатор на совете.
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По плану на 2023 год в ДНР шло восстановление 225 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. "В целом сделано уже немало. Восстановлено 45 школ, 20 детских садов, 5 больниц, 25 детских и спортивных площадок, 33,45 километров водоводов, 490,4 тысячи квадратных метров дорог. Закуплено и передано местным властям 98 единиц автомобильной и специальной техники, 250 тонн гуманитарной помощи. Более 5,8 тысячи детей были отправлены на летний лечебно-оздоровительный отдых", – отметил Трутнев
.
На 2024 год запланированы строительство и ремонт 256 объектов капитального строительства. "На следующий год мы взяли не меньшие обязательства, чем в этом году. Главы регионов относятся к этому очень ответственно. Выезжают туда и сами контролируют. Уверен в том, что как в этом году мы ни на один день не просрочили ни один объект, так и в будущем году будем стараться работать максимально оперативно и во благо жителей освобождённых территорий", – подчеркнул Юрий Трутнев.
Особое внимание вице-премьер попросил уделить строительству и ремонту котельных в подшефных населённых пунктах, чтобы обеспечить необходимым теплом жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.
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