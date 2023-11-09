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Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства
Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства - РИА Новости, 09.11.2023
Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства
Врачи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства, сообщила пресс-служба Минздрава в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:47
2023-11-09T10:47
2023-11-09T12:08
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Врачи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале. "Состояние ребенка при рождении врачи оценили как тяжелое, в результате чего было принято решение об искусственной вентиляции легких", — говорится в публикации.Малыш появился на свет в Нефтеюганске. После дополнительного обследования медики решили госпитализировать маленького пациента в центр охраны материнства и детства в Сургуте. Выездная бригада транспортировала ребенка в специальном кювезе. "Хирурги центра охраны материнства и детства выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии (недостаток кровоснабжения. — Прим. ред.) стенок желудка: убрали пораженные язвами ткани и ушили рану желудка. Послеоперационное рентген-контрастное исследование показало, что функции желудка и кишечника не нарушены", — отметили в ведомстве.Спустя 12 дней после операции младенцу сняли швы, на сегодняшний день он чувствует себя хорошо и продолжает лечение, добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html
https://ria.ru/20231024/serga-1904942021.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, общество
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Общество
Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства
Врачи в Югре спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости.
Врачи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале
.
"Состояние ребенка при рождении врачи оценили как тяжелое, в результате чего было принято решение об искусственной вентиляции легких", — говорится в публикации.
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Малыш появился на свет в Нефтеюганске. После дополнительного обследования медики решили госпитализировать маленького пациента в центр охраны материнства и детства в Сургуте. Выездная бригада транспортировала ребенка в специальном кювезе.
"Хирурги центра охраны материнства и детства выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии (недостаток кровоснабжения. — Прим. ред.) стенок желудка: убрали пораженные язвами ткани и ушили рану желудка. Послеоперационное рентген-контрастное исследование показало, что функции желудка и кишечника не нарушены", — отметили в ведомстве.
Спустя 12 дней после операции младенцу сняли швы, на сегодняшний день он чувствует себя хорошо и продолжает лечение, добавили в Минздраве.
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