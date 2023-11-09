https://ria.ru/20231109/rebenok-1908337687.html

Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства

Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства - РИА Новости, 09.11.2023

Врачи в Югре спасли младенца с синдромом дыхательного расстройства

Врачи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства, сообщила пресс-служба Минздрава в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

2023-11-09T12:08

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Врачи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале. "Состояние ребенка при рождении врачи оценили как тяжелое, в результате чего было принято решение об искусственной вентиляции легких", — говорится в публикации.Малыш появился на свет в Нефтеюганске. После дополнительного обследования медики решили госпитализировать маленького пациента в центр охраны материнства и детства в Сургуте. Выездная бригада транспортировала ребенка в специальном кювезе. "Хирурги центра охраны материнства и детства выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии (недостаток кровоснабжения. — Прим. ред.) стенок желудка: убрали пораженные язвами ткани и ушили рану желудка. Послеоперационное рентген-контрастное исследование показало, что функции желудка и кишечника не нарушены", — отметили в ведомстве.Спустя 12 дней после операции младенцу сняли швы, на сегодняшний день он чувствует себя хорошо и продолжает лечение, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html

https://ria.ru/20231024/serga-1904942021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, общество