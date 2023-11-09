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Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом - РИА Новости, 09.11.2023
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14:26 09.11.2023 (обновлено: 15:24 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908405911.html
Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом
Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом - РИА Новости, 09.11.2023
Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом
Россия будет делать все, чтобы препятствий для контактов из-за отсутствия межгосударственного языка в пространстве СНГ не возникало, и поэтому будет... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:26
2023-11-09T15:24
россия
снг
владимир путин
общество
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы препятствий для контактов из-за отсутствия межгосударственного языка в пространстве СНГ не возникало, и поэтому будет реализовывать создание международной организации по русскому языку, занимающейся его популяризацией, владение им - конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что обсудил с президентом Казахстанам Касым-Жомартом Токаевым ход реализации его инициативы о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире."Для нас это тоже конкурентные преимущества - владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.Он добавил, что отсутствие такого межгосударственного языка является препятствием для контактов."Надеюсь, мы будем все делать для того, чтобы оно (препятствие) не возникало, в том числе, с помощью реализации инициативы президента Казахстана", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html
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россия, снг, владимир путин, общество, казахстан, касым-жомарт токаев
Россия, СНГ, Владимир Путин, Общество, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом

Путин: Россия сделает все, чтобы препятствий для освоения русского в СНГ не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы препятствий для контактов из-за отсутствия межгосударственного языка в пространстве СНГ не возникало, и поэтому будет реализовывать создание международной организации по русскому языку, занимающейся его популяризацией, владение им - конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что обсудил с президентом Казахстанам Касым-Жомартом Токаевым ход реализации его инициативы о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире.
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"Для нас это тоже конкурентные преимущества - владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Он добавил, что отсутствие такого межгосударственного языка является препятствием для контактов.
"Надеюсь, мы будем все делать для того, чтобы оно (препятствие) не возникало, в том числе, с помощью реализации инициативы президента Казахстана", - заявил Путин.
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РоссияСНГВладимир ПутинОбществоКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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