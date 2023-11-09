https://ria.ru/20231109/putin-1908405911.html

Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом

Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом - РИА Новости, 09.11.2023

Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом

Россия будет делать все, чтобы препятствий для контактов из-за отсутствия межгосударственного языка в пространстве СНГ не возникало, и поэтому будет... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:26

2023-11-09T14:26

2023-11-09T15:24

россия

снг

владимир путин

общество

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы препятствий для контактов из-за отсутствия межгосударственного языка в пространстве СНГ не возникало, и поэтому будет реализовывать создание международной организации по русскому языку, занимающейся его популяризацией, владение им - конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что обсудил с президентом Казахстанам Касым-Жомартом Токаевым ход реализации его инициативы о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире."Для нас это тоже конкурентные преимущества - владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.Он добавил, что отсутствие такого межгосударственного языка является препятствием для контактов."Надеюсь, мы будем все делать для того, чтобы оно (препятствие) не возникало, в том числе, с помощью реализации инициативы президента Казахстана", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html

https://ria.ru/20231109/matvienko-1908360715.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

россия, снг, владимир путин, общество, казахстан, касым-жомарт токаев